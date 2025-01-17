Канада вводит новые правила получения разрешений на работу, но не для всех

Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) объявило о значительных изменениях в условиях получения открытых разрешений на работу (OWP) для членов семей иностранных студентов и работников.

Эти изменения вступят в силу 21 января 2025 года и нацелены на улучшение программ временного проживания, чтобы они лучше соответствовали нуждам канадской экономики и рынка труда.

Для супругов иностранных студентов. Супруги смогут подавать на OWP только в случае, если их партнёр зачислен в магистратуру, которая длится не менее 16 месяцев. Также супруги студентов, обучающихся в докторантуре, получат право на участие. Некоторые профессиональные программы также будут включены, однако подробности станут известны 21 января 2025 года.

Для супругов иностранных работников. Супруги смогут подавать заявки только в том случае, если у их партнёра имеется разрешение на работу в профессиях, обозначенных как TEER 0 или 1. Супруги работников с профессиями TEER 2 или 3 смогут подавать на OWP, лишь если эти рабочие места находятся в сферах с нехваткой кадров.

Важно помнить, что при подаче заявки у иностранного работника должно оставаться не менее 16 месяцев действующего разрешения на работу. Кроме того, дети на иждивении исключаются из числа претендентов на семейные пособия OWP.

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