Прекращение огня дает монреальцам надежду на мир в Газе и возвращение заложников

Монреальцы собрались перед консульством США, размахивая палестинскими флагами и скандируя в честь соглашения о прекращении огня, достигнутого между Израилем и ХАМАС в Катаре в среду.

Протестующие принесли с собой колонки, чтобы включить музыку, покричать, станцевать дабке и проскандировать «Свободная Палестина». Собрание прошло через несколько часов после того, как посредники заявили, что Израиль и ХАМАС договорились о трехфазном соглашении, которое обещает освобождение десятков заложников, удерживаемых боевиками в Газе, и сотен палестинских заключенных в Израиле. Оно вступит в силу в воскресенье.

Соглашение о прекращении огня было достигнуто спустя 15 месяцев после того, как 7 октября ХАМАС напал на Израиль, убив 1200 человек и захватив 250 заложников. В результате ответных действий Израиля в секторе Газа погибло более 46 000 палестинцев, по данным местных органов здравоохранения. По оценкам Организации Объединенных Наций, 70 процентов погибших в Газе – женщины и дети.

Тысячи других людей погребены под обломками или страдают от болезней и травм, утверждает ООН, и почти 2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Махмуд Халил был одним из тех, кто собрался у консульства, и сказал, что его первой мыслью, когда он услышал новость о прекращении огня, было: «Сегодня это чувство победы».

«Наконец-то наши братья и сестры в Газе могут отдохнуть, наши семьи в палатках могут вернуться домой, они могут спать сегодня без беспилотников в небе, без бомб, которые сбрасывают на них каждые 20 минут, без солдат, стреляющих в младенцев… или детей», – сказал он.

«Сегодня жители Газы получили минуту мира».

Он сказал, что Канаде и Соединенным Штатам «должно быть стыдно» за их поддержку Израиля путем экспорта оружия и голосования в Организации Объединенных Наций.

«Мы приветствуем палестинский народ, который 15 месяцев терпел блокаду, отсутствие еды, воды, электричества и гуманитарной помощи, в то время как весь мир наблюдал за этим», – сказал он.

Генри Топаз из канадской организации «Бнай Брит» сказал, что он «очень рад» освобождению заложников.

«Для семей, которые получат назад своих детей, родителей, супругов, это замечательно. Мы молимся, чтобы эти люди восстановили свое здоровье, как физическое, так и эмоциональное, за очень короткий срок», – сказал он, добавив, что пока неясно, сколько заложников будет освобождено живыми.

Топаз выразил надежду, что прекращение огня принесет облегчение еврейской общине Монреаля, которая находится в состоянии повышенной готовности в связи с участившимися за последний год случаями антисемитизма в городе.

И протестующие, и Топаз говорят, что предыдущие перемирия уже нарушались, поэтому они настроены с осторожным оптимизмом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.