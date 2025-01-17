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Новости Вспышка кори в Монреале в основном затронула невакцинированных взрослых
Фото: https://fcgie.ru/

Вспышка кори в Монреале в основном затронула невакцинированных взрослых

Степан Артемьевский Янв 17, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Вспышка кори в Монреале в основном затронула невакцинированных взрослых отключены 1 Просмотров

По информации директора общественного здравоохранения провинции Квебек Люка Буало, большинство случаев заболевания корью в районе Монреаля зафиксированы среди невакцинированных взрослых, как сообщает The Montreal Gazette 15 января.

 

Из 11 выявленных случаев девять относятся к невакцинированным взрослым. Два случая зарегистрированы у взрослых, которые были привиты, однако у них наблюдаются только легкие симптомы болезни, отметил Буало.

Фокусом заражения стал взрослый носитель вируса, який находился в торговом центре Монреаля с 10:30 до 14:30, особенно долго проводя время в книжном магазине. На данный момент все выявленные зараженные помещены в карантин, но ожидается дальнейший рост заболеваемости.

По данным Буало, около 90% детей школьного возраста в Квебеке имеют прививки от кори, тогда как среди взрослых этот показатель составляет примерно 80%. Стоит отметить, что случаи кори также фиксируются в других странах, включая вспышку в Марокко.

 

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