Чтиво выходного дня: Принцессы на горошинах, или как спали в Средние века

Спать было неудобно, а тюфяки и простыни пахли плесенью и влажностью.

Помните сказку о королеве, устроившей проверку принцессе? Она положила маленькую горошину на кровать, а потом «взяла двадцать тюфяков и положила их на горошину, а на тюфяки еще двадцать перин из гагачьего пуха».

И все равно девушка почувствовала ту самую горошину, доказав, что она и есть самая настоящая принцесса.

Но это в сказке. А в реальности средневековые кровати были такими неудобными, что «двадцать тюфяков и двадцать перин» были реальной необходимостью.

Тюфяк, служивший матрасом и постелью большинству средневековых людей мог быть набит соломой, мхом, ветошью. Тюфяк для принцессы набивали самой лучшей соломой или конским волосом, но все равно это был далеко не ортопедический матрас.

Собственная спальня была роскошью недоступной большинству. Принцесса делила бы комнату с братьями и сестрами, а возможно и с родителями. Тут же ночевали бы няньки и сиделки.

Кровать – еще большая роскошь. В XV-XVI веках кровать становится символом богатства, и в больших замках и дворцах появляются резные массивные кровати с балдахинами для тепла и защиты от сквозняков.

На деревянный каркас натягивают сетку из веревок, а сверху кладут тюфяк, еще один, стелили перины. Если положить только один тюфяк, сетка будет провисать, кажется, что лежишь в гамаке. Так что «двадцать тюфяков» – необходимость для комфортного сна.

Позволить себе такое количество постельных принадлежностей могли очень немногие.

Для изготовления одной только пуховой перины требовалось около 25 килограммов перьев, а это целая стая гусей. Перины была ценным приданым для невесты.

Кроме того, все двадцать матрасов приходилось регулярно проветривать или менять в них солому. Постельное белье меняли раз в месяц, примерно с такой же регулярностью разбирали ложе, просушивали матрасы и проветривали тюфяки, взбивали перины. Справиться с этим одной горничной не по силам, нужен кто-то сильный для поднятия тяжестей.

В викторианской Англии хозяйкам рекомендовали проветривать постельное место каждое утро, но подобная процедура могла занять всю первую половину дня! «После того как вы встали, на кровати не должно остаться ни единой постельной принадлежности. Их нужно не просто перевернуть – проследите, чтобы все было вынуто из-под матраса, а постельное белье было снято и развешено.

Матрас нужно стащить и положить его к окну». Что уж говорить о средневековых кроватях, которые были еще менее продуманные и удобные, чем викторианские.

В сказке принцесса почувствовала маленькую горошинку даже через все эти «двадцать тюфяков и двадцать перин». Но в реальности она даже в королевском замке была бы приучена спать на довольно неуютной постели.