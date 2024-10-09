Гуляем по Монреалю: фонтан Борьбы и другие достопримечательности

Ряд монреальских зданий и достопримечательностей, о которых нам хочется вам рассказать

Фонтан Борьбы расположен в центре Монреаля, на площади, именуемой Jean-Paul-Riopelle. Его автор — канадский художник Жан-Поль Риопель, который представил свой бронзовый шедевр публике в 1969 году. Этот монумент состоит из абстрактных форм в центре и изображений людей и животных по краям. Фонтан Борьбы выделяется среди уникальных фонтанов мира. Его особенность заключается в великолепном представлении, которое проходит каждый день с 19:00 до 23:00. Длительность шоу составляет 30 минут и оно повторяется в этот временной интервал. Начинается выступление с того, что из фонтана вырывается струя воды, за которой следует облако пара, медленно окутывающее площадь. Как только пар рассеивается, статую окружает пламя, которое горит в течение 7 минут. У зрителей создается иллюзия, что огонь исходит прямо из воды. Этот краткий спектакль оставляет глубокие впечатления на долгое время.

В 1969 году руководство Университета Квебека приняло решение о создании нового здания в Монреале. Это заведение унаследовало обширную коллекцию произведений искусства от Школы изящных искусств. Коллекция охватывает различные эпохи и регионы и включает, среди прочего, египетские мумии и около 3000 отпечатков работ студентов мастерской Альберта Домоучела. В 1975 году при университете была открыта впечатляющая художественная галерея. С тех пор коллекция продолжает расширяться, а также регулярно проводятся выставки. К 1997 году была завершена полная компьютеризация базы данных коллекции, что значительно упростило управление музейными экспонатами благодаря их большому количеству.

В 1969 году в Монреале был основан Университет Конкордия. Однако по некоторым источникам его основание относится к 1974 году, когда произошла интеграция иезуитского Колледжа Лойолы с Университетом Джорджа Вильямса. В настоящее время университет включает два кампуса. Главный из них — это Sir George Williams Campus, который находится в центре Монреаля и принимает факультет инженерии и бизнес-школу. Конкордия считается одним из наиболее популярных и авторитетных университетов в Канаде. Примечательно, что он предлагает двуязычное образование: обучение ведется на английском, а некоторые курсы предлагаются на французском. Условия для образовательного процесса обеспечиваются как на основе университетских, так и колледжских программ.

Университет Макгилла в Монреале, известный как самое древнее высшее учебное заведение Канады, открыл свои двери для студентов, стремящихся к качественному образованию, еще в 1829 году. Создание университета стало возможным благодаря Джеймсу МакГиллу, шотландскому торговцу из Монреаля, который оставил своё имущество для нужд Королевского института Канады. С тех пор учебное заведение носит его имя. Сегодня Макгилл является авторитетным и престижным вузом не только в Канаде, но и по всей Северной Америке. В настоящее время здесь обучаются приблизительно 30 000 студентов на 21 факультете. В числе преподавателей университета в своё время были выдающиеся личности, включая Эрнеста Резерфорда, известного как «отец» ядерной физики. Также здесь преподавал Николай Всеволодович Первушин, российский ученый, являвшийся профессором русского языка и истории.

В числе ведущих образовательных учреждений мира, где занятия проводятся на французском языке, заметное место занимает Университет Монреаля. Изначально он носил название Университет Лаваль в Монреале. Тем не менее, монреальский прелат выступал против этого и стремился к автономии университета от своего alma mater. В результате, в 1889 году Ватикан предоставил университету административную независимость. Это позволило учебному заведению получить лицензию на выдачу собственных дипломов и произвести выбор преподавательского состава без внешнего вмешательства. Полную независимость университет обрел в 1919 году, после чего он получил нынешнее название — Монреальский Университет.

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