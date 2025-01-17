Глава провинции Онтарио: из-за тарифов, вводимых Трампом, может пострадать 500 тысяч рабочих мест

«Введение этих тарифов может обернуться потерей 500 тысяч рабочих мест. Это серьезная угроза, и подобное не было ранее», — отметил он.
Форд добавил, что его команда провела анализ, который демонстрирует, что эти пошлины негативно скажутся на всех канадцах.
«Даже если кто-то считает, что эти тарифы не коснутся их отрасли, они все равно окажут на них косвенное воздействие», — подчеркнул он.
Ранее глава Онтарио угрожает прекратить экспорт электроэнергии и других энергоресурсов в США в случае введения тарифов.
Канада отправляет в США почти 60% своей нефти и около 85% электроэнергии, а в Онтарио проживает свыше 14 миллионов людей.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо планирует встретиться с лидерами всех провинций 20-21 января для обсуждения этой ситуации.
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