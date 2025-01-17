FT: угрозы Трампа дают стратегическое преимущество России и Китаю

По данным Financial Times от 15 января, угрозы, озвученные избранным президентом США Дональдом Трампом в адрес Гренландии, Панамы и Канады, создают стратегическое преимущество для России и Китая.

В статье подчеркивается, что «реальность заключается в том, что высказывания Трампа по поводу Гренландии, Панамы и Канады — это фактически благоприятная возможность для России и Китая».

Издание утверждает, что если Трамп считает необходимым для США «завоевать» Панамский канал и Гренландию, то и Россия с Китаем вправе защищать свои интересы на Украине и в Тайване соответственно.

«Даже если Трамп не реализует свои угрозы, они уже причиняют серьезный ущерб международному положению Америки и её альянсам. И это еще до его вступления в должность», — отметил автор статьи.

Напомним, что в начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы снизить влияние Китая и России, и подобные идеи он высказывал еще в 2019 году. Также он регулярно говорит о необходимости присоединения Канады как 51-го штата и возвращении контроля над Панамским каналом.

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