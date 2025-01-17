С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских изобретений или, в ином переводе, День детей-изобретателей (англ. Kid Inventors’ Day). Он установлен не только для чествования юных гениев, но и направлен на то, чтобы побудить детей проявлять любопытство к окружающему миру и применять творческий подход при решении возникающих в жизни проблем.

Ежегодно 17 января отмечается праздник, посвящённый людям, которые помогают другим обретать новые знания и навыки, расти и развиваться, — Международный день наставничества. Его проведение было инициировано американской некоммерческой организацией MENTOR, развивающей наставническое движение в США, с целью признания важности такой деятельности.

В этот день Православная церковь отмечает память Преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского. Но в народном сознании этот день ассоциируется с именем Зосимы Соловецкого — православного святого, основавшего известный монастырь. Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда.

С 1309 года центром Римской католической церкви был Латеранский дворец в Авиньоне. Французские короли оказывали влияние на предстоятелей. Этот период называют «авиньонским пленением пап». Ситуация изменилась 17 января 1377 года, когда 13 кардиналов торжественно сопровождали папу римского Григория XI в Ватикан, самое маленькое официально признанное государство площадью всего 44 га.

Первым, кто сумел пересечь Южный полярный круг, был Джеймс Кук (англ. James Cook, 1728—1779). Это произошло 17 января 1773 года во время второго кругосветного плавания Кука, целью которого было обогнуть земной шар как можно южнее, чтобы окончательно определить, существует ли большой южный материк (Terra Australis). Под командованием Джеймса Кука находились два корабля, Resolution и Adventure.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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