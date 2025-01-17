Функции ИИ в Google Gemini теперь доступны без оплаты

Ранее для полноценного использования ИИ в таких сервисах, как Gmail, «Документы», «Таблицы», Meet и других приложениях Google Workspace, требовалась лицензия Gemini Business, стоимость которой составляла $20 в месяц на пользователя.

Однако с 14 января этот тариф стал бесплатным. Как сообщает Theverge.com, Google решилась на внедрение ИИ-функций в Workspace, чтобы не отставать от конкурентов, таких как Microsoft и OpenAI, работающих над будущими офисными решениями.

Тем не менее, есть и негативный аспект: с отменой платы за ИИ-функции Google повысила стоимость всех подписок на Workspace. Теперь компаниям придется платить в среднем на $2 больше в месяц за пользователя. Крупные бизнесы могут договориться о своих условиях, однако базовая цена подписки возросла с $12 до $14 в месяц.

Функции ИИ в Workspace включают чат-бота Gemini, резюме писем в Gmail, автоматические дизайны для таблиц и видеозаписей, конспекты встреч, мощный инструмент для исследований NotebookLM и различные инструменты для написания.

Google не единственный игрок, отменивший дополнительную плату за ИИ. В ноябре 2024 года Microsoft объявила, что функции ИИ Copilot Pro, ранее стоившие $20 в месяц, теперь включены в стандартную подписку Microsoft 365.

Другие компании, предлагающие ИИ-решения, также надеются, что бесплатный доступ к этим функциям в будущем принесёт прибыль.

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