Сегодня в Канаде начнутся выплаты за выбросы углекислого газа. Вот что вам нужно знать

Первый углеродный возврат 2025 года выплачивается сегодня домохозяйствам в провинциях, использующих федеральную систему ценообразования на выбросы углекислого газа, даже несмотря на то, что будущее самой программы возврата остается неопределенным.

На семью из четырех человек скидка составит от 190 долларов в Нью-Брансуике до 450 долларов в Альберте, причем жители небольших и сельских населенных пунктов получат 20-процентную прибавку к своей скидке.

Поскольку ключевая климатическая политика либералов подвергается постоянным политическим атакам, федеральное правительство попыталось улучшить свою коммуникацию по этому вопросу, утверждая, что большинство канадцев получают от программы больше денег, чем платят.

Лидер консерваторов Пьер Пуальевр поклялся «отменить налог» в случае избрания, и даже кандидат в лидеры либералов Марк Карни заявил в мае в сенатском комитете, что углеродный налог «служил своей цели, до сих пор».

Неясно, поддержит ли либеральная платформа Карни эту меру.

Вопрос о том, способствовал ли налог на выбросы углекислого газа росту стоимости жизни канадцев, является предметом серьезных политических дебатов.

В то время как некоторые ученые связывают налог на выбросы углекислого газа с ростом стоимости товаров, отчасти из-за повышения стоимости топлива в транспортном секторе, другие утверждают, что его влияние было минимальным. По их мнению, глобальные факторы, такие как рост цен на энергоносители и перебои в цепочках поставок, привели к повышению цен в Канаде.

Выплата в среду – это первый из четырех платежей, запланированных на 2025 год.

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