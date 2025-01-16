Христя Фриланд: сможет ли она возглавить Либеральную партию Канады?

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин озвучивает своё мнение о шансах Христи Фриланд на пост лидера Либеральной партии Канады после отставки Джастина Трюдо.

Выборы нового руководителя запланированы на 9 марта.

Григорий Ярыгин, работающий на кафедре американских исследований, прокомментировал шансы бывшего вице-премьера Канады Христи Фриланд в предстоящей борьбе за лидерство в ЛП. В беседе с газетой «Взгляд» он отметил, что сейчас внутри партии наблюдаются значительные внутренние разногласия. Премьер Трюдо, объявив о своей отставке, также инициировал трёхмесячные парламентские каникулы, которые дадут возможность либералам выбрать наиболее сильного кандидата.

Ярыгин указал, что Фриланд является одной из заметных личностей в канадской политике. Её работа преимущественно сосредоточена на международных отношениях, и она демонстрирует высокий уровень компетенции в управлении, хотя в экономике её опыт может быть недостаточен.

По мнению Ярыгина, Фриланд имеет шансы на успех в партийных выборах, однако её возможность опередить консерваторов на грядущих парламентских выборах остаётся под вопросом.

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