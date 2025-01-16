Премьер-министр Квебека Лего обращается к американцам с письмом о тарифах

В то время как премьер-министры провинций и территорий Канады готовятся к встрече с премьер-министром Джастином Трюдо, чтобы обсудить тарифные угрозы со стороны приходящей администрации Трампа, премьер-министр Квебека Франсуа Лего обратился к американцам с прямым письмом, в котором предупредил их о рисках такой политики.

В открытом письме, опубликованном в американском СМИ The Hill, Лего предупреждает, что тарифы, которыми угрожает избранный президент, могут обернуться против американцев.

Дональд Трамп пообещал ввести 25-процентные тарифы на весь канадский и мексиканский импорт в Соединенные Штаты. Это одна из нескольких мер, которые он планирует ввести в первый день своего президентства с помощью исполнительного указа. Он будет приведен к присяге в следующий понедельник.

Лего отметил, что Квебек экспортирует в США алюминий, а также комплектующие для американских военных самолетов – продукцию, которую страна не сможет производить самостоятельно в краткосрочной и среднесрочной перспективе, сказал он.

Поэтому, по словам Лего, в случае введения тарифов американцы будут платить за эту продукцию больше.

Он добавил, что, согласно правительственным расчетам, тарифы, введенные против Канады и Мексики, сократят валовой внутренний продукт (ВВП) Соединенных Штатов на 1 процент.

«Канада не станет 51-м государством в союзе, но наши экономики настолько переплетены, что в плане торговли у нас уже есть таможенный союз», – утверждает он.

«Вместо того чтобы противостоять друг другу, давайте продолжать строить великую североамериканскую экономическую державу: это в наших общих интересах».

Лего опубликовал письмо, находясь в Оттаве для участия во встрече своих коллег из провинций и территорий с Трюдо. Федеральный министр финансов Доминик Леблан встретился во вторник с премьер-министром Онтарио Дагом Фордом, который в настоящее время возглавляет Совет Федерации, чтобы обсудить ответ Канады на угрозу Трампа.

«Я видел план по обеспечению безопасности границ. Он феноменален. Как я уже сказал министру ЛеБлану, попросите министра общественной безопасности Дэвида Макгинти отправиться туда и начать продвигать его, потому что это надежный, прочный план», – сказал Форд.

Накануне Форд раскритиковал правительство Трюдо за то, что оно не поделилось деталями своего плана по укреплению безопасности границ.

В свою очередь, Леблан отметил, что Министерство финансов и крупные канадские банки работают над моделированием потенциальных потерь рабочих мест, которые произойдут, если Трамп выполнит свою угрозу. Однако во вторник министр отказался поделиться этой информацией.

«Мы не собираемся спекулировать на различных сценариях. На следующей неделе мы ожидаем узнать точные детали того, что эти тарифы будут означать для канадской экономики, и, конечно, мы будем готовы реагировать с позиции силы», – сказал Леблан.

По оценкам Форда, тарифы в Онтарио могут привести к потере 500 000 рабочих мест в его провинции.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

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