Канада готова увеличить закупки оборонной продукции у США

Канада намерена активизировать своё сотрудничество с Соединёнными Штатами в различных сферах, в том числе увеличить закупку военной техники, чтобы поддержать интересы Вашингтона, как сообщило издание Financial Times со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона.

По его утверждению, Оттава стремится к более тесному взаимодействию с Вашингтоном, что может содействовать реализации приоритетов избранного президента США Дональда Трампа, направленных на укрепление энергетической самостоятельности страны и реагирование на вызовы, возникающие из-за дороговизны Китая как экономической и военной державы.

“Мы видим возможности для приобретения у США более современного военного оборудования, такого как подводные лодки. И, конечно, мы открыты к таким инициативам в рамках более широкого диалога”, – отметил министр.

Кроме того, Уилкинсон выразил намерение совместно с американскими властями развивать добычу критически важных минералов в Канаде, которые смогут заменить поставки из Китая. Однако он предупредил, что в случае введения США 25% пошлин на канадские товары, страна ответит адекватно, акцентируя внимание на тех товарах, которые причинят наибольший ущерб американцам. В добавок, он подчеркнул, что действия Пекина вызывают стратегическую беспокойность, так как Китай контролирует ряд важных активов, в частности в области минеральных ресурсов.

Уилкинсон также прокомментировал высказывания Трампа о возможности включения Канады в состав США, отметив, что Канада не станет “51-м штатом”.

FT напоминает, что Уилкинсон находится в Вашингтоне для обсуждений с республиканцами и бизнесменами, стараясь убедить Трампа отказаться от планов по введению пошлин. В ноябре Трамп заявил, что с первого дня своего президентства введет 25% пошлины на товары из Канады и Мексики, если страны не остановят нелегальную миграцию и поставки фентанила в США. 13 января Мелани Жоли, министр иностранных дел Канады, сказала, что власти не исключают ответных мер на эти пошлины.

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