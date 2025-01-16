Камера видеонаблюдения зафиксировала падение метеорита на крыльцо жилого дома

Это происшествие произошло в канадской провинции Остров Принца Эдуарда: камера, установленная на частном имении, запечатлела, как небольшой метеорит упал всего в нескольких метрах от нее.

На записи также можно услышать звук удара.

Джо Велайдум, владелец, рассказал CBC, что, вернувшись с прогулки, он увидел на крыльце странные темные осколки.

Он решил просмотреть запись с камеры и был шокирован, увидев, как метеорит упал — буквально за несколько мгновений до этого он находился на этом самом месте.

Осколки были собраны и переданы ученым из Университета Альберты, которые подтвердили их метеоритное происхождение.

Крис Херд, куратор метеоритной коллекции в Университете Альберты, объяснил, что метеорит является частью материала из пояса астероидов, расположенного между Марсом и Юпитером.

Ученый добавил, что в момент удара метеорит летел со скоростью примерно 200 километров в час. Общий вес собранных осколков составил около 95 граммов.

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