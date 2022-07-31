Чтиво выходного дня: интересные факты про газеты

По сей день, многие люди привыкли покупать самые интересные печатные издания по дороге на работу, чтобы прочесть последние новости или ознакомиться с развлекательным контентом.

Газеты появились уже очень давно и, несмотря на развитие интернета, они до сих пор популярны среди населения. Про них можно рассказать немало интересных фактов. Начиная с истории создания и до сегодняшних дней. Первыми предшественниками газет считаются таблички прямоугольной формы, выполненные из глины. Их делали еще в Древнем Риме. Содержание было совсем не похоже на современные издания. Там присутствовала исключительно информация о последних законах, которые принимал Сенат.

Название «газета» появилось сравнительно недавно— в четырнадцатом веке. Это связано с интересной историей. Дело в том, что у итальянцев в то время были в ходу мелкие серебряные венецинаские монеты. Они именно так и назывались ─gazetta. Однако, слово не имело никакого отношения к периодической печати. Люди расплачивались монетками за ежедневный листок с публикацией новостей. Спустя время, это название приобрело значение, дошедшее до наших дней. В Венеции первые издания были рукописными и появились в 1563 году.

Примерно тысячу лет назад китайцы выпускали «Цзинь бао». В нем содержались императорские указы и обзоры важных событий. Издание выполнялось методом оттиска иероглифов на дощечке и покрытия их тушью. Далее делался отпечаток на бумаге. Процесс работы был очень сложным с технической стороны. По этой причине, вскоре от технологии отказались вовсе.

Первая печатная газета в России— знаменитые «Ведомости». Ее выпустили по указу Петра Первого в 1703 году. Новшество правитель привез из Европы. Он лично занимался подбором материала. По размеру «Ведомости» были меньше тех изданий, что печатаются сегодня. Текст трудно читался, четкие поля отсутствовали. Первый тираж был около тысячи экземпляров. Название со временем несколько раз менялось, но слово «ведомости « в нем присутствовало неизменно.

Во Франции есть необычное издание «Свеча сапера», которое выпускается очень редко. Свежий номер издается лишь 29 февраля, то есть один раз в четыре года. Интересный факт─ есть возможность оформить подписку на сто лет. Стоит это около ста евро. Французская La Gazette пользовалась такой популярностью среди населения, что некоторые статьи там были написаны лично королем. Перед первым выпуском издательство сообщило, что читателей ждет сюрприз. И действительно, ширина номера превышала два метра.

В настоящее время в Индии выпускается рукописный вариант газеты, которая называется «Мусальман дэйли». Писцы создают ее на языке урду. После того, как образец создан, далее его размножают при помощи печатного станка. В 1905 году ярославскую газету «Северный край» закрыли за наличие в ней оппозиционных статей. Тем не менее, выпуск издания продолжался, но уже под другими названиями. В послереволюционное время в 1921 году бумага была в остром дефиците. Проблему решили тем, что уменьшали тираж в несколько раз. Один из номеров «Известий» отпечатали тогда на холсте. Более того, после прочтения нужно было передать прессу в другие руки.

Все знают, что прогноз погоды часто бывает ошибочным. Один из сотрудников американской газеты Билл Койленд из города Сарасота придумал хотя бы развлекать читателей. Мужчина начал сочинять стихотворения о погоде и публиковать их. Он не только реализовал свою задумку, но и занимался этим почти 20 лет. Американскую газету «Самые последние новости» выпускали каждый час. Ее читали многочисленные пассажиры популярной авиакомпании «Пан Американ». Самолеты постоянно курсировали между двумя крупными городами— Нью-Йорком и Вашингтоном. Выпуском самой маленькой в мире газеты занимается Бразилия. Ее размер примерно с почтовую марку. Но, несмотря на это, в издании есть место для рекламных объявлений и даже несколько иллюстраций.

Издание первой испанской газеты связано с Хуаном Австрийским. Он поспособствовал выпуску «Гасета нуэва де Мадрид». В ней велось повествование о военных и политических событиях. Все знают о ненадежности газетной бумаги. Ее очень легко порвать или намочить. Чтобы решить эту проблему, французский журнал «Соль и перец» стал использовать для своих изданий бумагу с водоотталкивающими свойствами. Основная аудитория, на которую было рассчитано новшество─ люди, читающие прессу за едой. После этого, читателям стало не страшно пролить на журнал кофе или чай за завтраком. В еженедельном выпуске можно было ознакомиться не только с последними новостями, но и со свежими анекдотами.

Самое первое рекламное объявление в газете напечатали в Англии в семнадцатом веке. Оно было о пропаже собаки у короля Карла второго. В одной из немецких газет было впервые опубликовано письмо от читателя. Чуть позднее выяснилось, что оно оказалось «сфабриковано». Автор являлся сотрудником издания. Данным приемом иногда пользуются и по сей день при недостатке корреспонденции от читателей. Газета Guardian, издаваемая в Великобритании, считается одной из самых популярных и влиятельных в мире. Она выпускается уже более двух столетий. Была основана Джоном Тейлором в 1821 году в Манчестере. Несколько раз Guardian получала премию British Press Award. Также, удостоилась награды за лучший дизайн.

Каждый читатель Нью-Йорк таймс за год собирает примерно 235 кг макулатуры. Если сдать ее, то можно уберечь от вырубки примерно 70 деревьев. Газеты внесли большой вклад в развитие цивилизации, ведь они способствовали распространению информации во всем мире.