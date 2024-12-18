Rio Tinto исследует возможности извлечения галлия из бокситов в Квебеке

Компания Rio Tinto начала анализировать потенциальные способы получения галлия из бокситов на своем заводе по производству глинозема в проекте Сагеней-Лак-Сен-Жан в канадском Квебеке.

Процесс добычи галлия может значительно изменить мировые запасы этого важного минерала. Галлий играет ключевую роль в производстве микросхем, используемых в высокопроизводительных радарах, смартфонах, электромобилях и ноутбуках.

Если проект окажется успешным, Rio Tinto намерена построить завод, способный производить до 3,5 тонн галлия ежегодно. Правительство Квебека готово инвестировать $4,8 млн в данный проект.

Франсуа-Филипп Шампань, министр инноваций, науки и промышленности Канады, отметил, что «Канада обладает всеми ресурсами для того, чтобы занять позицию мирового поставщика критически важных минералов», и выразил гордость за сотрудничество с такими важными игроками, как Rio Tinto.

В дальнейшем завод может достичь производительности в 40 тонн галлия в год, что составит 5%-10% от общего мирового производства.

Генеральный директор Rio Tinto Aluminium Жером Пекресс добавил, что данный проект направлен на укрепление североамериканской цепочки поставок критически важных минералов и отметил благодарность правительству Квебека за поддержку.

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