Монреаль планирует преобразовать пивоварню Molson в жилой район

Старая промышленная пивоварня Molson в центре Монреаля будет преобразована в жилой район с общественным парком и примерно 5000 единицами жилья.

Проект стоимостью 2,5 миллиарда долларов реализуется девелоперской компанией Montoni Group и Фондом солидарности FTQ, которые представили свой амбициозный план на пресс-конференции.

Они говорят, что хотят, чтобы квартал Молсон стал “образцом устойчивого развития недвижимости” и оживил центр города, сохранив при этом некоторые символические элементы бывшей пивоварни. Башня Молсона, дымовая труба, часы и светящаяся вывеска будут сохранены.

Монтони сказал, что он будет следовать Монреальскому уставу для разнообразного мегаполиса, выделяя 20% из своих 5000 единиц жилья для социального жилья, 20% для семейного жилья с тремя спальнями и более и еще 20% для доступного жилья – концепция, которая была широко отвергнута среди строителей, поскольку это невыгодно с точки зрения затрат.

Большинство девелоперов предпочитают платить городу штраф, чтобы избежать этого требования. Но в Projet Montreal говорят, что для этого проекта это неприемлемо.

“Таково наше соглашение. Мы хотим действовать именно так, и организатор никоим образом не собирается этого менять”, – заявила Алия Хассан из исполнительного комитета города.

В планах также расширение набережной, добавление торговых площадей и реконструкция зеленого пространства площадью 150 000 квадратных футов, которое когда-то было Сохмер-парком, где в 19 веке располагались парк развлечений и цирк.

По словам Монтони, строительство планируется начать в 2025 году, при условии получения всех необходимых разрешений, хотя среднее время ожидания получения разрешения составляет два года. Городские власти заявили, что для получения разрешений им понадобятся планы Монтони, но не исключено, что строительство начнется в следующем году.

В четверг и пятницу на месте бывшей пивоварни пройдут консультации с гражданами. Жителям рекомендуется встретиться с разработчиками, самим ознакомиться с планами и задать вопросы о проекте.

Montoni, Groupe Sélection и Фонд солидарности FTQ приобрели землю в 2019 году за 126 миллионов долларов и в течение последних двух лет разрабатывали различные планы развития. В 2021 году, после 200 лет работы в Монреале, Molson закрыла свою пивоварню на Notre Dame и переехала на Южное побережье.

Первый этап строительства будет сосредоточен на Îlot des Voltigeurs, который, по словам Монтони, станет туристическим коридором, но может включать в себя общественные услуги, такие как общественный центр, в зависимости от потребностей, выраженных в ходе консультаций. На начальном этапе строительства также будет предусмотрено строительство жилья.

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