Экс-соучредитель OpenAI предостерег на конференции в Канаде, что ИИ скоро станет непредсказуемым

Илья Суцкевер, бывший главный научный офицер компании OpenAI и один из ведущих экспертов в области ИИ, отметил, что в этой сфере ожидаются значительные изменения.

На ежегодной конференции по искусственному интеллекту NeurIPS 2024 Суцкевер заявил, что увеличение объемов данных для подготовки ИИ-систем привело к существенному прогрессу, однако эта технология уже близка к своим пределам.

Подготовка данных, безусловно, завершится: в будущем технологии будут либо самостоятельно создавать новые данные, либо модели ИИ смогут анализировать несколько вариантов ответов, прежде чем выбрать оптимальный для пользователя, чтобы повысить точность своих ответов.

Согласно мнению эксперта, искусственный интеллект будет рассуждать о проблемах так же, как делают это люди. Однако существует одна важная деталь.

«Чем больше он размышляет, тем менее предсказуемым становится его поведение», — отметил Суцкевер.

Анализируя миллионы возможностей, ИИ способен сделать любой исход непредсказуемым. Например, система AlphaGo от компании DeepMind поразила специалистов в древней игре Го своим неожиданным 37-м ходом, который привел к победе над Ли Седолем в 2016 году.

В будущем, как утверждает Суцкевер, искусственный интеллект будет «радикально другим».

По словам эксперта, современным ИИ-моделям не хватает «агентности», однако в будущем, с увеличением объема обрабатываемых данных, улучшением алгоритмов самообучения и возникновением своего рода «самосознания», они могут стать «непредсказуемыми» и «обладать агентностью в полном смысле». ИИ будет способен «рассуждать», что приведет к полной автономии этих технологий. Суцкевер подчеркивает, что в целом это может быть положительным развитием.

«Это вполне приемлемый итог, если у нас есть ИИ, и все, чего они желают, — это просто сосуществовать с нами и иметь определенные права», — отметил Суцкевер.

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