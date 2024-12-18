Пуальевр: Трюдо утратил контроль над своим кабинетом и цепляется за власть

Об этом заявил лидер оппозиционной фракции Пьер Пуальевр во время обращения к парламентариям, добавив, что граждане больше не считают Трюдо подходящим кандидатом на занимаемую им должность.
«Он утратил контроль над своим кабинетом», — подчеркнул политик, комментируя ситуацию в политической сфере Торонто.
Ранее Консервативная партия пыталась начать процедуру вотума недоверия к правительству Трюдо в Палате общин, но эта инициатива не была поддержана.
Это уже третья попытка оппозиции сместить действующего премьер-министра.
В другом заявлении Трюдо заявил о готовности отреагировать на возможные действия США, если Дональд Трамп как избранный президент введет 25-процентные пошлины на канадские товары.
Трюдо отметил, что подобные меры могут иметь «разрушительные» последствия для экономики Канады.
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