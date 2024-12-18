Пуальевр: Трюдо утратил контроль над своим кабинетом и цепляется за власть

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался не в состоянии управлять членами своего Кабмина и предпринимает отчаянные попытки остаться у власти.

Об этом заявил лидер оппозиционной фракции Пьер Пуальевр во время обращения к парламентариям, добавив, что граждане больше не считают Трюдо подходящим кандидатом на занимаемую им должность.

«Он утратил контроль над своим кабинетом», — подчеркнул политик, комментируя ситуацию в политической сфере Торонто.

Ранее Консервативная партия пыталась начать процедуру вотума недоверия к правительству Трюдо в Палате общин, но эта инициатива не была поддержана.

Это уже третья попытка оппозиции сместить действующего премьер-министра.

В другом заявлении Трюдо заявил о готовности отреагировать на возможные действия США, если Дональд Трамп как избранный президент введет 25-процентные пошлины на канадские товары.

Трюдо отметил, что подобные меры могут иметь «разрушительные» последствия для экономики Канады.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.