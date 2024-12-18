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Новости Пуальевр: Трюдо утратил контроль над своим кабинетом и цепляется за власть
Фото: https://www.ctvnews.ca/

Пуальевр: Трюдо утратил контроль над своим кабинетом и цепляется за власть

Степан Артемьевский Дек 18, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Пуальевр: Трюдо утратил контроль над своим кабинетом и цепляется за власть отключены 1 Просмотров

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался не в состоянии управлять членами своего Кабмина и предпринимает отчаянные попытки остаться у власти.

 

Об этом заявил лидер оппозиционной фракции Пьер Пуальевр во время обращения к парламентариям, добавив, что граждане больше не считают Трюдо подходящим кандидатом на занимаемую им должность.

«Он утратил контроль над своим кабинетом», — подчеркнул политик, комментируя ситуацию в политической сфере Торонто.

Ранее Консервативная партия пыталась начать процедуру вотума недоверия к правительству Трюдо в Палате общин, но эта инициатива не была поддержана.

Это уже третья попытка оппозиции сместить действующего премьер-министра.

В другом заявлении Трюдо заявил о готовности отреагировать на возможные действия США, если Дональд Трамп как избранный президент введет 25-процентные пошлины на канадские товары.

Трюдо отметил, что подобные меры могут иметь «разрушительные» последствия для экономики Канады.

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