Однопартийцы хотят отставки Трюдо с поста главы Либеральной партии

Некоторые члены Либеральной партии выступают за отставку Трюдо с поста ее лидера.

Депутат от Онтарио Чед Коллинз заявил, что для партии единственным выходом является выбор нового руководства.

В понедельник, как сообщает CTV, Коллинз отметил, что среди членов партии нет согласия, и подчеркнул: «Некоторые из нас считают, что нам необходима смена лидера, и я — один из них. Единственный путь вперед — это выбор нового лидера».

Эти слова прозвучали после закрытого заседания, организованного Трюдо после ухода вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд.

Ранее CTV обнародовал информацию о том, что премьер-министр размышляет о своей отставке после решения Фриланд покинуть кабинет, что произошло на фоне изменения ее роли в правительстве.

Позже минутом общественной безопасности Доминик Леблан занял освободившуюся должность, сохранив при этом свою прежнюю позицию.

Также о своем уходе из кабинета сообщил министр жилищного строительства и инфраструктуры Шон Фрейзер.

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