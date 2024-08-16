Гуляем по Монреалю: несколько церквей нашего города

Несколько церквей Монреаля, которые обязательно вам понравятся

Церковь святого Патрика была построена в 1843 году рядом с часовней Пресвятой Девы Марии Непорочного Сердца. Строительство церкви было обусловлено увеличивающейся ирландской общиной на территории Квебека. Будучи англоязычными католиками, они не могли проводить полноценные богослужения в небольшой часовне, и на общие средства было принято решение о строительстве малой базилики. Как и многие церкви того периода, церковь святого Патрика была построена в характерном неоготическом стиле. В 1852 году в Монреале значительно увеличилась численность ирландцев, на пожертвования которых удалось приобрести орган для храма, а на окнах появились красочные витражи с изображениями многочисленных католических святых. Долгое время не удавалось восстановит колокольню, но в 1989 году состоялось богослужение с участием самого старинного колокола, который носит имя “Шарлотта”. На стенах церкви очень много мемориальных табличек, посвященных известным людям, которые присутствовали на службе или принимали крещение в церкви святого Патрика. Среди них был Томас Макги — один из основателей Канадской конфедерации и канадский поэт Эмиль Неллиган.

Церковь святого Георгия – это старинный англиканский храм 19 века, расположенный в деловом центре Монреаля. В 1990 году эта церковь была признана значимым национально-историческим памятником Канады и с тех пор находится под эгидой государства. Первая церковь на месте современного храма св. Георгия была построена ещё в 1843 году, однако просуществовала она недолго – в 1870 году храм был снесен и отстроен заново. Автором нового здания выступил известный англо-канадский архитектор Уильям Тьютин Томас, который создал церковь в ярко выраженном неоготическом стиле. Фасад храма богато украшен резьбой по камню и красивыми витражами, а интерьер отделан панелями из тёмного дерева. Сегодня церковь св. Георгия считается одной из самых значимых культовых достопримечательностей Монреаля – этот красивый храм привлекает к себе немало прихожан и туристов.

Церковь святого апостола Петра находится в центре современного монреальского Гей-района. В 1851 году по проекту архитектора Виктора Бурго было начато строительство католического храма. Для работы были приглашены католические миссионеры из Общества святого Сульпиция и монашеской конгрегации Облатов. Будущая церковь святого апостола Петра должна была стать подобием храма Пресвятой Троицы в Бруклине. В 1931 строительство было завершено. Кроме главного храма на территории имеется небольшая часовня. Внутри в память святой Терезе Младенца Иисуса и канадским мученикам были установлены алтари из розового мрамора. Сегодня Церковь святого апостола Петра внесена в список исторических и культурных ценностей Квебека.

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