С добрым утром, Монреаль!

18 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (англ. International convention on the protection of the rights of migrant workers and members of their families). Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день мигранта (англ. International Migrants Day) и постановила отмечать его ежегодно 18 декабря (резолюция 55/93). Такое решение было принято в связи с тем, что в последние годы число мигрантов во всем мире значительно возросло.

Для Дня арабского языка в международном календаре была выбрана дата 18 декабря. В этот день в 1973 году Генеральная ассамблея ООН включила арабский язык в число официальных и рабочих языков Организации Объединенных Наций.

В этот день отмечается память преподобного Саввы Освященного.

Впервые гимн был исполнен 18 декабря 1833 года под названием «Молитва русского народа». Вскоре он стал официальным гимном Российской империи под названием «Боже, Царя храни!» и сохранял этот статус до Февральской революции 1917 года.

