Канадский хиропрактик снимал обнаженных клиенток на камеры в датчиках дыма

Во время проведения обысков в его офисе нашли пять таких устройств.
Сам специалист утверждает, что их установка была необходима для его собственной безопасности.
Согласно информации телеканала, в Ассоциацию мануальных терапевтов Манитобы обратилась одна женщина, заявившая о неуместных прикосновениях со стороны этого мужчины во время сеанса.
После обысков, просматривая записи, полицейские обнаружили, что камеры зафиксировали процесс раздевания нескольких женщин.
Среди видеофайлов оказались записи обнаженной женщины, которая и подала жалобу.
На данный момент хиропрактик продолжает свою практику, и против него не выдвинуто обвинений со стороны клиентов.
Тем не менее, отдел по расследованию сексуальных преступлений полиции Виннипега продолжает расследовать все обстоятельства данного инцидента.
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