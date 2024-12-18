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Новости Канадский хиропрактик снимал обнаженных клиенток на камеры в датчиках дыма
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Канадский хиропрактик снимал обнаженных клиенток на камеры в датчиках дыма

Виктория Христова Дек 18, 2024 Новости, Новости Канады, Происшествия Комментарии к записи Канадский хиропрактик снимал обнаженных клиенток на камеры в датчиках дыма отключены 1 Просмотров

В Манитобе был разоблачен хиропрактик, который снимал своих обнаженных клиенток на скрытые камеры, замаскированные под дымовые датчики.

 

Во время проведения обысков в его офисе нашли пять таких устройств.

Сам специалист утверждает, что их установка была необходима для его собственной безопасности.

Согласно информации телеканала, в Ассоциацию мануальных терапевтов Манитобы обратилась одна женщина, заявившая о неуместных прикосновениях со стороны этого мужчины во время сеанса.

После обысков, просматривая записи, полицейские обнаружили, что камеры зафиксировали процесс раздевания нескольких женщин.

Среди видеофайлов оказались записи обнаженной женщины, которая и подала жалобу.

На данный момент хиропрактик продолжает свою практику, и против него не выдвинуто обвинений со стороны клиентов.

Тем не менее, отдел по расследованию сексуальных преступлений полиции Виннипега продолжает расследовать все обстоятельства данного инцидента.

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