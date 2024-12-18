Ипотека на 30-лет: хорошая ли идея?

Вы думаете о том, чтобы воспользоваться новыми правилами, которые позволяют брать ипотеку на 30 лет? Обязательно взвесьте все за и против.

С 15 декабря 2024 года покупатели, приобретающие их первую недвижимость, а также те, кто приобретает новостройку (независимо от того, является ли это их первой покупкой или нет), могут взять ипотеку на 30 лет, а не на 25, как объявило федеральное правительство.

Заманчивая новая возможность, которая для некоторых может изменить баланс между тем, чтобы стать владельцем или остаться арендатором. У него есть как преимущества, так и недостатки.

Какие в этом есть преимущества? Логично, что при ипотеке на 30 лет, а не на 25, ваши ежемесячные платежи будут ниже. Например, если у вас есть кредит в размере 400 000$ под 5% годовых, амортизируемый в течение 25 лет, ваша ипотека будет стоить вам чуть больше 2326$ в месяц. Если вы распределите тот же кредит в размере 400 000$ на 30 лет, вместо этого вы будете платить 2135$, т.е на 191$ меньше в месяц.

Эти дополнительные деньги в вашем кармане помогут в оплате страховки, налогов, содержание дома и т. д.

Еще одно преимущество, которое следует учитывать: возможность получить большую ипотеку: погашение кредита в течение 30 лет снижает ежемесячные платежи, что снижает коэффициент задолженности. Например, вам могут отказать в кредите в размере 400 000 с амортизацией 25 лет, поскольку ваш коэффициент задолженности слишком высок, но предоставить вам тот же кредит, если вы распределите его на 30 лет. Это даст вам «возможность купить недвижимость по более высокой цене.

Недостатки? Амортизация в течение 30 лет может показаться выгодной в глазах первого покупателя. Он может сказать себе: я сейчас заплачу немного меньше, а потом посмотрим. Но нужно сразу подсчитать, что произойдет потом.

Возьмем, к примеру, кредит в размере 400 000 $ под 5%: за 30 лет вы выплатите процентов банку на 70 588 $ больше, чем если бы вы взяли ипотеку на 25 лет!

Чтобы вырваться из этой кабалы можно дополнительно выплачивать от 10% до 20% от первоначального остатка кредита в год. Таким образом, вы быстрее погасите кредит.

Новые правила выгодны инвесторам,т.к. позволят сократить выплаты по ипотеке, выплаченные интересы банка инвестор укажет в расходах и уменьшит налоги, а сэкономленные деньги сможет инвестировать в покупку еще другого здания.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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