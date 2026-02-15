Подписаться на рассылку
Бэ-Д’Юрф поддерживает местных олимпийцев

Виктория Христова Фев 15, 2026

 

Город Бэ-Д’Юрф выразил поддержку двум спортсменам на Олимпиаде в Милано-Кортине.

 

Сноубордистка Орели Моисан, уроженка Бэ-Д’Юрф, участвует в Олимпийских играх впервые. Трёхкратная чемпионка мира среди юниоров занимается сноубордингом с 8 лет. Её отец, Норман, тоже был спортсменом и теперь является тренером Орели.

Лыжница Амелия Уэллс, родившаяся в Ванкувере, тоже не чужая в нашем городе — ее бабушка и дедушка, которых она частенько навещает, проживают в Бэ-Д’Юрфе. Город пожелал обеим спортсменкам «успеха и полного доверия» и заявил, что «Бэ-Д’Юрф болеет за вас».

Город ищет любителей фотографии
Город также обращается к любителям фотографии: если вы снимаете «озеро, дикую природу или незабываемые моменты в Бэ-Д’Юрфе», свои работы в высоком разрешении можно присылать на [email protected] для использования в городских публикациях.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

