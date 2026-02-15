Подписаться на рассылку
Новости Зимний карнавал в Сент-Анн-де-Бельвю пройдёт в конце февраля

Зимний карнавал в Сент-Анн-де-Бельвю пройдёт в конце февраля

Виктория Христова Фев 15, 2026

Город Сент-Анн-де-Бельвю проведёт зимний карнавал в самом конце сезона. Праздничные мероприятия состоятся в субботу, 28 февраля, с 12:00 до 16:00 в парке Лалонд.

 

 

Гостей ждёт традиционная «сахарная хижина» с кленовой тянучкой (tire d’érable) на снегу, а также разнообразные зимние развлечения. В программе — метание топоров и ознакомительное занятие по подлёдной рыбалке, позволяющее семьям вместе познакомиться с одной из любимых зимних традиций Квебека.

Дети от 6 до 17 лет в сопровождении родителей смогут принять участие в рыбалке у шлюзов позади аптеки Uniprix. Сеансы пройдут в два временных интервала: с 12:00 до 14:00 и с 14:00 до 16:00. Организаторы отмечают, что участие в этом мероприятии требует предварительной регистрации.

Кроме того, на территории парка будут установлены надувные игровые аттракционы для детей.

Организаторы приглашают семьи тепло одеться и провести зимний день на свежем воздухе.

 

