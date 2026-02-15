Зимний карнавал в Сент-Анн-де-Бельвю пройдёт в конце февраля

Гостей ждёт традиционная «сахарная хижина» с кленовой тянучкой (tire d’érable) на снегу, а также разнообразные зимние развлечения. В программе — метание топоров и ознакомительное занятие по подлёдной рыбалке, позволяющее семьям вместе познакомиться с одной из любимых зимних традиций Квебека.
Дети от 6 до 17 лет в сопровождении родителей смогут принять участие в рыбалке у шлюзов позади аптеки Uniprix. Сеансы пройдут в два временных интервала: с 12:00 до 14:00 и с 14:00 до 16:00. Организаторы отмечают, что участие в этом мероприятии требует предварительной регистрации.
Кроме того, на территории парка будут установлены надувные игровые аттракционы для детей.
Организаторы приглашают семьи тепло одеться и провести зимний день на свежем воздухе.
