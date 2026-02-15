Côte St. Luc предупреждает о новой телефонной афере; город модернизирует светофоры

Город Кот-Сен-Люк предупреждает жителей о новой телефонной мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники представляются сотрудниками компании Bell.

Как свидетельствует городское уведомление, мошенники звонят, предлагая «обновить услуги или предоставить специальную акцию». Власти подчёркивают: «Скорее всего, это не Bell». Чтобы проверить подлинность звонка, жителям советуют задать простой вопрос: назвать последние две цифры номера счёта Bell и почтовый индекс, указанный в аккаунте. Настоящие представители компании располагают этой информацией, тогда как мошенники, как правило, уклоняются от ответа или прерывают разговор.

Город напоминает: никогда не сообщайте по телефону номера счетов, PIN-коды или одноразовые коды подтверждения. Если есть сомнения, следует положить трубку и самостоятельно перезвонить в Bell по номеру, указанному в счёте или на официальном сайте. Также жителей предупреждают не доверять автоматическому определителю номера, поскольку он может быть подменён.

Газета ранее неоднократно писала о различных схемах обмана — от звонков якобы от «детей в беде», срочно нуждающихся в деньгах, до случаев, когда злоумышленники отвлекали пожилых людей и похищали у них украшения.

На форуме Bell также перечислены другие распространённые схемы, включая романтические аферы, когда мошенники используют фальшивые личности и эмоциональное давление, чтобы выманить деньги, избегая личных встреч и требуя секретности. Ещё одна распространённая категория — мошенничество с трудоустройством. Злоумышленники обещают высокий доход, создают видимость легитимного процесса, а затем требуют оплату «обучения», подписки или возврат части якобы выданной крупной зарплаты. Жителям рекомендуют тщательно проверять работодателей, не платить никаких сборов заранее и задавать как можно больше вопросов на этапе собеседования.

Модернизация светофоров и уличного освещения

На последнем заседании городского совета Кот-Сен-Люка был принят заёмный регламент № 2660, предусматривающий расходы в размере 966 000 долларов. Средства будут направлены на закупку и установку светофоров, кабельных каналов и электропроводки для уличного освещения в различных районах города.

По данным совета, инвестиция позволит обновить электрическую инфраструктуру, обеспечивающую безопасность дорожного движения и надёжное освещение улиц.

