В 2025 году продажи недвижимости в Квебеке достигли пиковых значений, заняв третье место среди лучших годов в истории, согласно свежим данным Ассоциации профессиональных риелторов Квебека (APCIQ).

Рекордный год провинции

По всей провинции зафиксировано 97 214 жилых сделок — рост на 8% по сравнению с 2024-м. Все категории показали прирост: дома-односемейки (63 210 транзакций, +8%), кондоминиумы (24 232, +5%) и плекс (9 477, +13%).

Снижение ставок по ипотеке и продление максимального срока амортизации с 25 до 30 лет поддержали покупательскую способность, сохранив высокий спрос при ограниченном предложении — рынок остается на стороне продавцов.​

Лорантиды: динамика +9%

Регион Лорантид показал рост продаж домов-односемейок на 9%. Активность особенно высока в IV квартале, хотя отдельные зоны слегка замедлились из-за локальных факторов.​

Saint-Sauveur и Sainte-Adèle : небольшое снижение на 4% и 1% в квартале, но годовой рост 6–8%.

Sainte-Agathe-des-Monts и Mont-Tremblant: скачок на 25% и 21%, с медианными ценами 480 000$ и 618 000$.

Цены стабильны, время на рынке сокращается из-за дефицита предложений.​

Mont-Tremblant: от спада к буму

После удара высоких ставок 2022–2023 (отток инвесторов, рост инвентаря) регион возродился: снижение ставок, возвращение покупателей, проекты вроде Club Med и новые коммерческие операторы дали +15% продаж за год.

Факторы успеха

Экономист APCIQ Charles Brant подчеркивает неоднородность Лорантид: малые рынки волатильны. Телеработа, миграция (один из высших показателей в Квебеке) и цены ниже монреальских привлекают семьи. Риелтор Nicolas Toupin отмечает сдвиг: высокоскоростной интернет открыл «далекие» зоны для удаленщиков.​

Перспективы

Несмотря на кризис жилья, эксперты настаивают: строить больше, особенно кондо для новичков. Баланс требует осторожного роста спроса, экономических улучшений и сотрудничества властей. В 2026-м рынок Лорантид обещает оставаться горячим.

