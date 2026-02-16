Налоги в Квебеке: всё, что нужно знать налогоплательщику в 2026 году

Подписаться на рассылку
Denis Dankoff Фев 15, 2026 Финансы, Экономика Оставить комментарий 169 Просмотров

Большинство жителей Квебека ежегодно теряют деньги на налогах. Не из-за высоких ставок, а из-за незнания системы.

Налоговый сезон 2026 принёс изменения, которые напрямую влияют на ваш кошелёк. Проиндексированные налоговые шкалы, новые лимиты для RRSP и TFSA, увеличенные детские пособия — всё это можно использовать в свою пользу. Или упустить и переплатить.

📊 КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2026 ГОДА

Для семей с детьми:

  • Canada Child Benefit: до $650/месяц на ребёнка до 6 лет (это $7,800 в год!)
  • Family Allowance (Квебек): до $3,000-4,000 в год на ребёнка для семей с низким доходом
  • Школьный бонус для всех родителей

Для всех жителей:

  • GST/HST Credit: $500-550 для одинокого взрослого, ~$700 для пары
  • Solidarity Tax Credit (Квебек): компенсация налогов с продаж и жилищных расходов
  • Кредит на работу из дома: до $500 в год (многие не знают!)

Индексация на 2%:

  • Налоговые шкалы сдвинуты вверх — платите меньше при той же зарплате
  • Лимиты RRSP и TFSA увеличены

⚠️ 5 ОШИБОК, КОТОРЫЕ СТОЯТ ВАМ ДЕНЕГ

1. Не подаёте декларацию при маленьком доходе Даже при доходе $0 декларация открывает доступ к кредитам: GST Credit ($500+), Solidarity Credit, Climate Action Incentive. Без декларации теряете $1,000+ в год.

2. Не заявляете медицинские расходы Стоматолог, очки, физиотерапия, лекарства — всё вычитается. Порог всего 3% от дохода. При доходе $50,000 и расходах $3,500 на здоровье экономите $500-600.

3. Игнорируете кредит на работу из дома Работали удалённо хотя бы месяц? Заявляйте $2/день (макс. $500/год). Упрощённый метод — никаких сложных расчётов. Потерянные $500 ежегодно.

4. Пропускаете авансовые платежи (instalments) Долг >$3,000 два года подряд? Обязаны платить квартально. Пропустили — проценты ~10% годовых. Задолжали $5,000 на полгода = $250 процентов.

5. Не проверяете личные кабинеты В My Account (CRA) и кабинете Revenu Québec приходят требования, запросы. Проигнорировали — получите переоценку и доначисление + штрафы.

📅 КРИТИЧЕСКИЕ ДЕДЛАЙНЫ

Дата Что делать Для кого
30 апреля Подать декларацию + оплатить Наёмные работники
15 июня Подать декларацию (но платить до 30 апреля!) Самозанятые
15 марта, июня, сентября, декабря Авансовые платежи Самозанятые с долгом >$3,000

Важно: Проценты начисляются ежедневно. Налоговая не забывает.

✅ ЧТО ДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

1. Проверьте личные кабинеты:

  • My Account (CRA): canada.ca/cra-my-account
  • Revenu Québec: revenuquebec.ca
  • Посмотрите лимиты RRSP и TFSA, проверьте сообщения

2. Соберите налоговые формы:

  • T4, T5, Relevé 1 (должны прислать до 28 февраля)
  • Чеки на медицинские расходы
  • Квитанции RRSP
  • Расчёты для home office

3. Запланируйте стратегию:

  • Взнос в RRSP = экономия 30-40% от суммы на налогах
  • RESP даёт гранты до $500/год на ребёнка
  • Home Buyers’ Plan — до $35,000 из RRSP на первое жильё

🎯 ДВЕ СИСТЕМЫ — ДВЕ ДЕКЛАРАЦИИ

Главная ошибка новичков: думать, что всё синхронизируется автоматически.

В Квебеке вы подаёте:

  1. Федеральную декларацию в CRA (Canada Revenue Agency)
  2. Провинциальную декларацию в Revenu Québec

Это две независимые системы. У каждой свои правила, сроки, личные кабинеты. Данные НЕ переносятся автоматически.

💼 НУЖНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ?

Сложная ситуация? Самозанятость? Инвестиции? Первый раз в Канаде?

Найти проверенного бухгалтера или финансового советника:

Профессионал поможет: ✓ Уложиться в дедлайны и избежать штрафов ✓ Найти все доступные вычеты ✓ Построить налоговую стратегию ✓ Сэкономить реальные деньги

📺 ПОЛНЫЙ РАЗБОР НА ВИДЕО

Хотите системный разбор с конкретными цифрами и практическими советами?

👉 Смотрите 10-минутное видео на YouTube-канале «ДоТошный эксперт»

В видео:

  • Подробный разбор всех изменений 2026
  • Пошаговый план действий
  • Бесплатный чек-лист для скачивания
  • Все важные ссылки

Тайм-коды, конкретика, без воды.

📋 СКАЧАТЬ ЧЕК-ЛИСТ

Полный чек-лист на 8 шагов:

  • Критические даты с напоминаниями
  • Список всех форм и документов
  • Таблицы для подсчёта расходов
  • Ссылки на официальные ресурсы
  • Контакты специалистов

👉 скачивание чек-листа

💡 ГЛАВНОЕ

Налоги — это не враг. Это инструмент.

Кто понимает систему — управляет своими деньгами.
Кто не понимает — платит больше, чем должен.

Система меняется каждый год:

  • Кто отслеживает изменения — экономит
  • Кто игнорирует — переплачивает

Начните прямо сейчас:

  1. Проверьте личные кабинеты
  2. Соберите документы
  3. Составьте план
  4. Поставьте напоминания на дедлайны

У вас ещё есть время подготовиться. Не откладывайте на последнюю неделю апреля.

🙏 БЛАГОДАРНОСТИ

Особая благодарность Зульфие Хисаевой за экспертные советы и вдохновение при подготовке материала. Всегда поможет тел. +1 514 781-6236

💬 ОБСУДИМ?

Поделитесь своим опытом:

  • Что для вас самое сложное в налоговой системе Квебека?
  • Какие ошибки совершали в прошлом?
  • Какие вопросы остались?

Пишите в комментариях — обсудим!

🔗 ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Официальные ресурсы:

  • CRA My Account: canada.ca/cra-my-account
  • Revenu Québec: revenuquebec.ca
  • Canada Child Benefit: canada.ca/child-benefits
  • Home Buyers’ Plan: canada.ca/home-buyers-plan

Хештеги: #НалогиКвебек #НалогиКанада #Монреаль #Квебек2026 #ФинансоваяГрамотность #CRA #RevenuQuebec #ВесьМонреаль #ДеловойМонреаль #РусскиеВМонреале #ЖизньВКанаде

⚠️ Disclaimer: Информация носит образовательный характер и не является финансовой или юридической консультацией. Для персональной ситуации обратитесь к профессиональному бухгалтеру.

