Налоги в Квебеке: всё, что нужно знать налогоплательщику в 2026 году

Большинство жителей Квебека ежегодно теряют деньги на налогах. Не из-за высоких ставок, а из-за незнания системы.

Налоговый сезон 2026 принёс изменения, которые напрямую влияют на ваш кошелёк. Проиндексированные налоговые шкалы, новые лимиты для RRSP и TFSA, увеличенные детские пособия — всё это можно использовать в свою пользу. Или упустить и переплатить.

📊 КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2026 ГОДА

Для семей с детьми:

Canada Child Benefit: до $650/месяц на ребёнка до 6 лет (это $7,800 в год!)

до $650/месяц на ребёнка до 6 лет (это $7,800 в год!) Family Allowance (Квебек): до $3,000-4,000 в год на ребёнка для семей с низким доходом

до $3,000-4,000 в год на ребёнка для семей с низким доходом Школьный бонус для всех родителей

Для всех жителей:

GST/HST Credit: $500-550 для одинокого взрослого, ~$700 для пары

$500-550 для одинокого взрослого, ~$700 для пары Solidarity Tax Credit (Квебек): компенсация налогов с продаж и жилищных расходов

компенсация налогов с продаж и жилищных расходов Кредит на работу из дома: до $500 в год (многие не знают!)

Индексация на 2%:

Налоговые шкалы сдвинуты вверх — платите меньше при той же зарплате

Лимиты RRSP и TFSA увеличены

⚠️ 5 ОШИБОК, КОТОРЫЕ СТОЯТ ВАМ ДЕНЕГ

1. Не подаёте декларацию при маленьком доходе Даже при доходе $0 декларация открывает доступ к кредитам: GST Credit ($500+), Solidarity Credit, Climate Action Incentive. Без декларации теряете $1,000+ в год.

2. Не заявляете медицинские расходы Стоматолог, очки, физиотерапия, лекарства — всё вычитается. Порог всего 3% от дохода. При доходе $50,000 и расходах $3,500 на здоровье экономите $500-600.

3. Игнорируете кредит на работу из дома Работали удалённо хотя бы месяц? Заявляйте $2/день (макс. $500/год). Упрощённый метод — никаких сложных расчётов. Потерянные $500 ежегодно.

4. Пропускаете авансовые платежи (instalments) Долг >$3,000 два года подряд? Обязаны платить квартально. Пропустили — проценты ~10% годовых. Задолжали $5,000 на полгода = $250 процентов.

5. Не проверяете личные кабинеты В My Account (CRA) и кабинете Revenu Québec приходят требования, запросы. Проигнорировали — получите переоценку и доначисление + штрафы.

📅 КРИТИЧЕСКИЕ ДЕДЛАЙНЫ

Дата Что делать Для кого 30 апреля Подать декларацию + оплатить Наёмные работники 15 июня Подать декларацию (но платить до 30 апреля!) Самозанятые 15 марта, июня, сентября, декабря Авансовые платежи Самозанятые с долгом >$3,000

Важно: Проценты начисляются ежедневно. Налоговая не забывает.

✅ ЧТО ДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

1. Проверьте личные кабинеты:

My Account (CRA): canada.ca/cra-my-account

canada.ca/cra-my-account Revenu Québec: revenuquebec.ca

revenuquebec.ca Посмотрите лимиты RRSP и TFSA, проверьте сообщения

2. Соберите налоговые формы:

T4, T5, Relevé 1 (должны прислать до 28 февраля)

Чеки на медицинские расходы

Квитанции RRSP

Расчёты для home office

3. Запланируйте стратегию:

Взнос в RRSP = экономия 30-40% от суммы на налогах

RESP даёт гранты до $500/год на ребёнка

Home Buyers’ Plan — до $35,000 из RRSP на первое жильё

🎯 ДВЕ СИСТЕМЫ — ДВЕ ДЕКЛАРАЦИИ

Главная ошибка новичков: думать, что всё синхронизируется автоматически.

В Квебеке вы подаёте:

Федеральную декларацию в CRA (Canada Revenue Agency) Провинциальную декларацию в Revenu Québec

Это две независимые системы. У каждой свои правила, сроки, личные кабинеты. Данные НЕ переносятся автоматически.

💼 НУЖНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ?

Сложная ситуация? Самозанятость? Инвестиции? Первый раз в Канаде?

Найти проверенного бухгалтера или финансового советника:

Профессионал поможет: ✓ Уложиться в дедлайны и избежать штрафов ✓ Найти все доступные вычеты ✓ Построить налоговую стратегию ✓ Сэкономить реальные деньги

📺 ПОЛНЫЙ РАЗБОР НА ВИДЕО

Хотите системный разбор с конкретными цифрами и практическими советами?

👉 Смотрите 10-минутное видео на YouTube-канале «ДоТошный эксперт»

В видео:

Подробный разбор всех изменений 2026

Пошаговый план действий

Бесплатный чек-лист для скачивания

Все важные ссылки

Тайм-коды, конкретика, без воды.

📋 СКАЧАТЬ ЧЕК-ЛИСТ

Полный чек-лист на 8 шагов:

Критические даты с напоминаниями

Список всех форм и документов

Таблицы для подсчёта расходов

Ссылки на официальные ресурсы

Контакты специалистов

👉 скачивание чек-листа

💡 ГЛАВНОЕ

Налоги — это не враг. Это инструмент.

Кто понимает систему — управляет своими деньгами.

Кто не понимает — платит больше, чем должен.

Система меняется каждый год:

Кто отслеживает изменения — экономит

Кто игнорирует — переплачивает

Начните прямо сейчас:

Проверьте личные кабинеты Соберите документы Составьте план Поставьте напоминания на дедлайны

У вас ещё есть время подготовиться. Не откладывайте на последнюю неделю апреля.

🙏 БЛАГОДАРНОСТИ

Особая благодарность Зульфие Хисаевой за экспертные советы и вдохновение при подготовке материала. Всегда поможет тел. +1 514 781-6236

💬 ОБСУДИМ?

Поделитесь своим опытом:

Что для вас самое сложное в налоговой системе Квебека?

Какие ошибки совершали в прошлом?

Какие вопросы остались?

Пишите в комментариях — обсудим!

🔗 ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Официальные ресурсы:

CRA My Account: canada.ca/cra-my-account

Revenu Québec: revenuquebec.ca

Canada Child Benefit: canada.ca/child-benefits

Home Buyers’ Plan: canada.ca/home-buyers-plan

Хештеги: #НалогиКвебек #НалогиКанада #Монреаль #Квебек2026 #ФинансоваяГрамотность #CRA #RevenuQuebec #ВесьМонреаль #ДеловойМонреаль #РусскиеВМонреале #ЖизньВКанаде

⚠️ Disclaimer: Информация носит образовательный характер и не является финансовой или юридической консультацией. Для персональной ситуации обратитесь к профессиональному бухгалтеру.