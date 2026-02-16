Налоги в Квебеке: всё, что нужно знать налогоплательщику в 2026 году

Налоговый сезон 2026 принёс изменения, которые напрямую влияют на ваш кошелёк. Проиндексированные налоговые шкалы, новые лимиты для RRSP и TFSA, увеличенные детские пособия — всё это можно использовать в свою пользу. Или упустить и переплатить.
📊 КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2026 ГОДА
Для семей с детьми:
- Canada Child Benefit: до $650/месяц на ребёнка до 6 лет (это $7,800 в год!)
- Family Allowance (Квебек): до $3,000-4,000 в год на ребёнка для семей с низким доходом
- Школьный бонус для всех родителей
Для всех жителей:
- GST/HST Credit: $500-550 для одинокого взрослого, ~$700 для пары
- Solidarity Tax Credit (Квебек): компенсация налогов с продаж и жилищных расходов
- Кредит на работу из дома: до $500 в год (многие не знают!)
Индексация на 2%:
- Налоговые шкалы сдвинуты вверх — платите меньше при той же зарплате
- Лимиты RRSP и TFSA увеличены
⚠️ 5 ОШИБОК, КОТОРЫЕ СТОЯТ ВАМ ДЕНЕГ
1. Не подаёте декларацию при маленьком доходе Даже при доходе $0 декларация открывает доступ к кредитам: GST Credit ($500+), Solidarity Credit, Climate Action Incentive. Без декларации теряете $1,000+ в год.
2. Не заявляете медицинские расходы Стоматолог, очки, физиотерапия, лекарства — всё вычитается. Порог всего 3% от дохода. При доходе $50,000 и расходах $3,500 на здоровье экономите $500-600.
3. Игнорируете кредит на работу из дома Работали удалённо хотя бы месяц? Заявляйте $2/день (макс. $500/год). Упрощённый метод — никаких сложных расчётов. Потерянные $500 ежегодно.
4. Пропускаете авансовые платежи (instalments) Долг >$3,000 два года подряд? Обязаны платить квартально. Пропустили — проценты ~10% годовых. Задолжали $5,000 на полгода = $250 процентов.
5. Не проверяете личные кабинеты В My Account (CRA) и кабинете Revenu Québec приходят требования, запросы. Проигнорировали — получите переоценку и доначисление + штрафы.
📅 КРИТИЧЕСКИЕ ДЕДЛАЙНЫ
|Дата
|Что делать
|Для кого
|30 апреля
|Подать декларацию + оплатить
|Наёмные работники
|15 июня
|Подать декларацию (но платить до 30 апреля!)
|Самозанятые
|15 марта, июня, сентября, декабря
|Авансовые платежи
|Самозанятые с долгом >$3,000
Важно: Проценты начисляются ежедневно. Налоговая не забывает.
✅ ЧТО ДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС
1. Проверьте личные кабинеты:
- My Account (CRA): canada.ca/cra-my-account
- Revenu Québec: revenuquebec.ca
- Посмотрите лимиты RRSP и TFSA, проверьте сообщения
2. Соберите налоговые формы:
- T4, T5, Relevé 1 (должны прислать до 28 февраля)
- Чеки на медицинские расходы
- Квитанции RRSP
- Расчёты для home office
3. Запланируйте стратегию:
- Взнос в RRSP = экономия 30-40% от суммы на налогах
- RESP даёт гранты до $500/год на ребёнка
- Home Buyers’ Plan — до $35,000 из RRSP на первое жильё
🎯 ДВЕ СИСТЕМЫ — ДВЕ ДЕКЛАРАЦИИ
Главная ошибка новичков: думать, что всё синхронизируется автоматически.
В Квебеке вы подаёте:
- Федеральную декларацию в CRA (Canada Revenue Agency)
- Провинциальную декларацию в Revenu Québec
Это две независимые системы. У каждой свои правила, сроки, личные кабинеты. Данные НЕ переносятся автоматически.
💼 НУЖНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ?
Сложная ситуация? Самозанятость? Инвестиции? Первый раз в Канаде?
Найти проверенного бухгалтера или финансового советника:
💡 ГЛАВНОЕ
Налоги — это не враг. Это инструмент.
Кто понимает систему — управляет своими деньгами.
Кто не понимает — платит больше, чем должен.
Система меняется каждый год:
- Кто отслеживает изменения — экономит
- Кто игнорирует — переплачивает
Начните прямо сейчас:
- Проверьте личные кабинеты
- Соберите документы
- Составьте план
- Поставьте напоминания на дедлайны
У вас ещё есть время подготовиться. Не откладывайте на последнюю неделю апреля.
🙏 БЛАГОДАРНОСТИ
🔗 ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Официальные ресурсы:
- CRA My Account: canada.ca/cra-my-account
- Revenu Québec: revenuquebec.ca
- Canada Child Benefit: canada.ca/child-benefits
- Home Buyers’ Plan: canada.ca/home-buyers-plan
⚠️ Disclaimer: Информация носит образовательный характер и не является финансовой или юридической консультацией. Для персональной ситуации обратитесь к профессиональному бухгалтеру.