Зимняя сказка в Сен-Лоран: 33-я «Féerie d’hiver» приглашает жителей

Район Сен-Лоран приглашает жителей принять участие в 33-й ежегодной зимней «Féerie d’hiver» — празднике, посвящённом активному отдыху на свежем воздухе. Как говорится в официальном сообщении, «и дети, и взрослые смогут насладиться бесплатными зимними развлечениями».

Праздничные мероприятия пройдут в два дня и на двух площадках.

14 февраля с 10:00 до 14:00 гостей ждут в природном парке Bois-de-Liesse (3555, ул. Douglas-B.-Floreani). В программе — знакомство со сноускейтингом, познавательные станции о зиме и её обитателях, информационный киоск о зимних походах, прокат беговых лыж, а также костёр для согрева.

15 февраля с 11:00 до 15:00 празднование продолжится в парке Gohier (730, Buchanan). Здесь посетителей ожидают катание на коньках, прогулки в конной повозке, надувные аттракционы, музыкальная программа, мастер-классы, уличные артисты и бесплатное горячее какао.

Организаторы приглашают семьи тепло одеться и провести февральские выходные, наслаждаясь зимними радостями в кругу соседей и друзей.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG