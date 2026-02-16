Уэстмаунт поддерживает людей без жилья в зимние месяцы

Город Уэстмаунт напоминает жителям о действующей инициативе по поддержке людей без жилья в самые холодные дни зимы. С 2023 года сотрудники службы общественной безопасности раздают специальные наборы помощи, помогая тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, оставаться в тепле и безопасности.

Наборы передаются в холодную погоду или каждый раз, когда сотрудники встречают человека, нуждающегося в поддержке. В каждый комплект входят предметы первой необходимости: средства личной гигиены в дорожном формате, чистые носки, перчатки и шапки, одноразовые грелки для рук, нескоропортящиеся продукты питания, подарочные карты на горячий напиток или лёгкий приём пищи, а также базовые медицинские принадлежности. К наборам также прилагается информация о местных приютах, продовольственных банках и медицинских службах.

В мэрии подчёркивают, что инициатива стала возможной благодаря щедрости жителей Уэстмаунта. Часть предметов поступает в рамках городской праздничной продовольственной кампании, другие вещи напрямую жертвуют горожане, желающие внести вклад в поддержку сообщества.

Среди наиболее востребованных предметов — тёплые носки, бальзам для губ, одноразовые грелки для рук, небольшие перчатки и сухие продукты в удобной упаковке, например батончики мюсли.

Желающие сделать пожертвование могут связаться с отделом по работе с населением службы общественной безопасности Уэстмаунта по телефону 514-989-5222, чтобы договориться о передаче вещей.

Город призывает жителей объединиться в заботе о наиболее уязвимых членах общества в период зимних холодов.

