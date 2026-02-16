Купить дом в Квебеке в 2026 году: возможно, но не для всех

Получить ключи от собственного дома в Квебеке в 2026 году всё ещё реально — но цена мечты оказалась выше, чем ожидали многие потенциальные покупатели. Новые данные Ассоциации профессиональных риэлторов Квебека (APCIQ), опубликованные 5 февраля, показывают: рынок жилья вступил в фазу охлаждения, но доступнее он от этого не стал.

Исследование Narcity Québec показывает, какой доход нужен, чтобы позволить себе жильё в девяти регионах провинции — от Монреаля до Квебека. Расчёты базируются на среднем уровне цен января 2026 года, 5‑процентной ипотечной ставке и государственной рекомендации — не тратить более 35% дохода на жильё.

Монреаль остаётся самым дорогим

На острове Монреаль медианная цена дома достигла 770 000 $, а необходимая зарплата для его покупки — 144 000 $ в год. Кондо обойдётся в среднем в 465 000 $, что требует дохода не менее 88 600 $.

Продажи домов сократились на 22 %, а цены немного снизились — всего на 3 %. Квартиры удержали стоимость, несмотря на снижение спроса.

В соседней Лавале ситуация чуть мягче: дом стоит 618 000 $, но продажи там упали сразу на 30 %. На Рив-Норде и Рив-Сюде — умеренный рост цен на 3–6 %, хотя количество сделок также заметно сократилось.

Самыми активными остаются Водрёй-Суланж (+10 % продаж) и Сен-Жан-сюр-Ришельё, где цены за год подскочили сразу на 29 %. Дом здесь теперь стоит около 660 000 $, а нужный доход — 119 000 $ в год.

Квебек: рост цен при снижении активности

Вдали от Монреаля рынок выглядит стабильнее, но не дешевле. В агломерации Квебека средняя цена дома выросла до 478 500 $, что требует зарплаты около 91 300 $. Квартиры подорожали на 9 %.

На северной периферии цены поднялись умеренно — на 3 %. А вот Рив-Сюд де Квебек остаётся самым доступным регионом: 425 000 $ за дом и 81 000 $ годового дохода. Однако даже здесь продажи упали почти на треть.

Разрыв между регионами — 63 000 $ в год

Разница между самой дорогой и самой дешёвой локацией впечатляет: чтобы купить дом на острове Монреаль, потребуется почти на 63 000 $ в год больше, чем на Рив-Сюде Квебека.

Общий фон рынка в начале 2026 года можно охарактеризовать как «осторожное ожидание». Продажи снижаются, спрос остывает, но ценовое давление остаётся высоким. Специалисты APCIQ отмечают, что растущие запасы жилья и снижение активности могут наконец дать покупателям немного пространства для переговоров — впервые за последние два года.

Дом стал роскошью?

Для большинства жителей провинции собственное жильё остаётся важной, но всё более труднодостижимой целью. При нынешних ставках ипотека съедает треть дохода даже при удачном стечении обстоятельств, не учитывая налоги, страховые взносы и коммунальные расходы.

Тем не менее эксперты считают, что 2026 год может стать годом перемен: растущее предложение и стабильные цены открывают путь для тех, кто готов торговаться и искать возможности за пределами крупных городов.

