Жители ключевых союзных стран всё меньше верят в США как в надежного партнёра

На этом фоне в Европе и за её пределами всё громче звучат призывы опираться на собственные силы, а не на вашингтонские гарантии.

США теряют доверие союзников

Согласно свежему опросу компании Public First, опубликованному изданием Politico, большинство жителей Канады, Германии и Франции не считают США надёжным союзником. В Канаде Вашингтону не доверяют 57% респондентов, в Германии — 50%, во Франции — 44%. В Великобритании уровень недоверия ниже — 39%, но и здесь почти двое из пяти опрошенных скептически относятся к союзническим качествам США.

Примечательно, что именно британцы дают Америке самые высокие оценки: 35% жителей Соединённого Королевства всё ещё воспринимают США как надёжного партнёра. Однако в целом исследование фиксирует чёткий тренд: за последний год негативное отношение к США как союзнику заметно усилилось.

«Европа может рассчитывать только на себя»

Падение доверия отражается и в риторике европейских лидеров. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Европа вступила в «критическую фазу» и отныне должна рассчитывать прежде всего на собственные силы. Говоря о политике американских пошлин и даже о притязаниях США на Гренландию, он предупредил: если континент будет бездействовать, то уже через несколько лет Европа рискует быть «сметённой».

Макрон также обвинил президента США Дональда Трампа в попытках расчленить Евросоюз, подчеркнув, что Вашингтон открыто демонстрирует презрение к Европе. Французский лидер призвал не склонять голову перед агрессией и не идти на соглашения любой ценой, фактически подталкивая ЕС к более самостоятельной линии.

Контроль вместо равноправия

Критика в адрес американской политики звучит и из Москвы. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США не собираются оставлять Европу без своего контроля: союзники по НАТО, по его словам, должны сами оплачивать наращивание военных расходов и одновременно закупать оружие у Вашингтона.

В таком контексте результаты опроса Public First выглядят логичным продолжением более широкой тенденции. Часть общества в Канаде и ведущих странах Европы всё чаще видит в США не столько защитника общих ценностей, сколько игрока, который действует в первую очередь в собственных интересах — и делает это всё более открыто.

