Учёные из Baycrest при Университете Торонто открыли новую связь между движениями глаз и памятью

Как это работает
В эксперименте участвовали 91 молодой человек. Сначала они прослушали аудиоэкскурсию по музею Baycrest — два 10-минутных фрагмента. Через неделю их попросили пересказать воспоминания, глядя на пустой экран, пока трекер фиксировал взгляд.
Результат: перед упоминанием конкретной детали (образ, звук, ощущение) активность глаз растёт, а после — падает. Такая связь есть только для эпизодических воспоминаний, а не для общих фактов.
Ведущий автор Брайан Левин объясняет: глаза помогают мозгу восстанавливать визуально-пространственные элементы памяти, а не просто двигаются случайно.
Зачем это нужно
|Применение
|Польза
|Диагностика памяти
|Неинвазивный метод оценки мозга
|ПТСР и деменция
|Раннее выявление проблем
|Старение
|Долгосрочный мониторинг
Открытие может улучшить тесты на память и лечение расстройств. Это шаг к пониманию, как мозг «оживляет» прошлое через взгляд.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG