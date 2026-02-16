Учёные из Baycrest при Университете Торонто открыли новую связь между движениями глаз и памятью

Перед вспоминанием личных деталей прошлого глаза резко активизируются — примерно за полсекунды.

Как это работает

В эксперименте участвовали 91 молодой человек. Сначала они прослушали аудиоэкскурсию по музею Baycrest — два 10-минутных фрагмента. Через неделю их попросили пересказать воспоминания, глядя на пустой экран, пока трекер фиксировал взгляд.

Результат: перед упоминанием конкретной детали (образ, звук, ощущение) активность глаз растёт, а после — падает. Такая связь есть только для эпизодических воспоминаний, а не для общих фактов.

Ведущий автор Брайан Левин объясняет: глаза помогают мозгу восстанавливать визуально-пространственные элементы памяти, а не просто двигаются случайно.

Зачем это нужно

Применение Польза Диагностика памяти Неинвазивный метод оценки мозга ПТСР и деменция Раннее выявление проблем Старение Долгосрочный мониторинг ​

Открытие может улучшить тесты на память и лечение расстройств. Это шаг к пониманию, как мозг «оживляет» прошлое через взгляд.​

