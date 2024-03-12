Широкая Масленица! Гуляем, печем блины, готовимся к весне















Ну, поскольку неделя у нас масленичная, немного о блинах. Или тем, что с ними связано. Вот, например, почему мы говорим «блин», когда ругаемся? Не «пирожок», «оладья», «ватрушка» или «вареник»?

Начнем издалека. Блин-то и блином раньше не был. Он был млином, что буквально означает «приготовленное из молотого зерна», то есть из муки. Ну, и искаженное «мулен» – мельница тоже синонимично первоначальному названию.

А потом произошла диссимиляция, в результате которой первая буква М была заменена на Б. Этим же образом вельблудъ стал верблюдом. Но об этом расскажу отдельно, там вообще интересная история.

А слово «блин» в качестве ругательства, с чего, собственно, я и заехала в эту тему – это эвфемизм, то есть слово, заменяющее другое, более грубое и непристойное. Какое – сами знаете!

Давайте лучше к другому вопросу обратимся: почему блины пекут, если их жарят на сковороде? Ведь даже профессия человека, этим занимающегося именуется блинопёк (есть, есть такая, проверяла!)

А «виной» сему – традиции. Вспомните, как наши бабушки готовили еду. Они запекали её в печи, в основном. Да? И блины не были исключением. Поэтому мы до сих пор «печём блины», даже если жарим оные.

А вы знали, что блины не всегда были главным масленичным угощением. В старину чаще готовили пряженые (пожаренные в большом количестве масла) пирожки с различными начинками, пекли хворост или как его называли – вергун, или ватрушки с рыбой и творогом. Ведь масленичная неделя должна быть мясопустной.

А еще, издавна каждый блин обильно поливался топленым маслом – Масленица ведь!

А вот в последний день Масленицы – Прощеное воскресенье, надлежит попросить прощения у всех своих родных, друзей и просто знакомых, чтобы очистить душу от грехов перед Великим постом. При этом затаивать обиды в Прощеное воскресенье категорически нельзя. Отвечать просящим прощения принято фразой: «Бог простит и я прощаю».

И простить, и помириться, и решить любой конфликт цивилизованно. И не таить зла, а попытаться понять и возлюбить ближнего. Эх, как же хочется, чтобы в этот день произошло чудо! Мы все его хотим, правда? Ибо затем нам дал Господь язык, чтобы решать все конфликты не кулаками или чем похлеще, а словами…

Господи, прости нас грешных и услышь мольбы! Пора разговаривать, пора вспомнить, что все мы – люди…

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