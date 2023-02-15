Православные отмечают великий праздник Сретения Господня

15 февраля православный мир отмечает Сретение Господне. Этот двунадесятый праздник открывает подготовку к Великому посту, который в 2023-м начнётся 27 февраля.

Этот день относится к двунадесятым праздникам, которые посвящены Христу и событиям из его жизни. Название праздника переводится как “встреча”, так как в этот день встречаются Старый и Новый заветы. В народе 15 февраля связывают со встречей зимы и весны.

15 февраля отмечается встреча Христа с человечеством. В этот день Дева Мария и Иосиф пришли с младенцем Иисусом в храм, чтобы принести Богу благодарность за первенца. В храме их встретил Симеон Богоприемец. Он олицетворяет человечество, потому что он ждал пришествия Христа, и он уже по преданию жил около 300 лет. Он берет младенца на руки и умирает. В младенце Иисусе Симеон сразу признал Мессию. Праведный Симон считается свидетелем Божественного происхождения Христа.

На Сретение можно освятить в храме свечи и затем пользоваться ими дома. Также на Сретение можно освятить воду – она будет обладать такими же целебными свойствами, как и крещенская вода.