Биконсфилд просит установить камеры и предпринять меры по снижению скорости на опасном перекрёстке

Виктория Христова Фев 15, 2026 Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 63 Просмотров

После того как прошлой осенью пешеход был насмерть сбит на перекрёстке бульвара Сен-Шарль и шоссе 20, жители города и мэр обратились с просьбой о мерах по повышению безопасности.

 

 

Перекрёсток давно вызывает опасения: жители жалуются на практически ежедневные инциденты. В начале февраля город запросил установку камеры и проведение исследования возможного перепроектирования съезда с шоссе, где в среднем происходит один автомобильный инцидент в месяц.

Мэр Мартин Сент-Жан и муниципальный совет обратились к правительству Квебека с целью сделать перекрёсток безопаснее и более подходящим для большого объёма движения. Ежедневно его используют около 110 000 водителей, а также велосипедисты и пешеходы. Когда съезд с шоссе 20 строился, он был рассчитан на 30 000 транспортных средств в день.

«Учитывая количество происшествий, ясно, что сначала нужно усилить соблюдение ограничений скорости и работу светофоров, а затем перепроектировать весь перекрёсток», — отметил мэр. Он и совет надеются на быстрые действия и готовы сотрудничать с Министерством транспорта Квебека, полицией Монреаля и другими партнёрами, чтобы реализовать необходимые меры.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

