Биконсфилд просит установить камеры и предпринять меры по снижению скорости на опасном перекрёстке

После того как прошлой осенью пешеход был насмерть сбит на перекрёстке бульвара Сен-Шарль и шоссе 20, жители города и мэр обратились с просьбой о мерах по повышению безопасности.

Перекрёсток давно вызывает опасения: жители жалуются на практически ежедневные инциденты. В начале февраля город запросил установку камеры и проведение исследования возможного перепроектирования съезда с шоссе, где в среднем происходит один автомобильный инцидент в месяц.

Мэр Мартин Сент-Жан и муниципальный совет обратились к правительству Квебека с целью сделать перекрёсток безопаснее и более подходящим для большого объёма движения. Ежедневно его используют около 110 000 водителей, а также велосипедисты и пешеходы. Когда съезд с шоссе 20 строился, он был рассчитан на 30 000 транспортных средств в день.

«Учитывая количество происшествий, ясно, что сначала нужно усилить соблюдение ограничений скорости и работу светофоров, а затем перепроектировать весь перекрёсток», — отметил мэр. Он и совет надеются на быстрые действия и готовы сотрудничать с Министерством транспорта Квебека, полицией Монреаля и другими партнёрами, чтобы реализовать необходимые меры.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG