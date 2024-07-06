Обновленные планы по открытию бассейна DDO в 2026 году

Бассейн Westpark на Западном острове Монреаля закрылся и не будет открыт этим летом, но началось строительство нового его собрата – бассейна, открытие которого ожидается в 2026 году.

Общественный бассейн в Доллард-дез-Ормо (DDO) эксплуатируется уже более 60 лет. Срок немалый и требу.щий обновлений. Поэтому ожидается, что строительство нового бассейна будет завершено следующей осенью, а ввод в экспуатацию нового объекта запланирован на 2026 год.

Каролин Ливерман, президент Ассоциации бассейнов Westpark, говорит, что, хотя закрытие и огорчает, оно вызывает восторг, поскольку планы по строительству нового объекта разрабатываются в сотрудничестве с городом Доллард-дез-Ормо, что знаменует собой конец одной эпохи и начало следующей.

“Закрывать такое заведение, как это, очень грустно, но его открытие будет еще более захватывающим”, – сказала Ливерман.

Мэр Доллард-де-Ормо Алекс Боттауски заявил, что цель состоит в том, чтобы построить 25-метровый бассейн с различными удобствами для любителей дайвинга, синхронного плавания и соревнований по плаванию на воде.

Боттауски также сообщил, что в рамках проекта будут отремонтированы туалеты и раздевалки.

После нескольких консультаций с общественностью и опросов, посвященных статусу бассейна Westpark, Боттауски сказал, что вкладывать свои финансовые средства в новое сооружение имеет больше смысла, чем тратить “хорошие деньги на что-то старое”, – сказал он.

“Мы решили, что давайте соберем наши деньги и начнем разрабатывать проект будущего бассейна, который мы задумали”, – сказал он. “Город движется по пути объединения планов”.

Боттауски сказал, что обычно подобные планы могут занять несколько сезонов, но надеется, что они будут реализованы только на один сезон и новый бассейн будет готов к открытию в 2026 году.

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