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Новости Новости дня Делового Монреаля за 05 июля 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 05 июля 2024 года

Denis Dankoff Июл 5, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 33 Просмотров

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале

🔸 Член парламента Монреаля Энтони Хаусфазер назначен специальным советником правительства по связям с еврейской общиной и борьбе с антисемитизмом, надеется добиться реальных перемен.

🔸 Новая клиника IPS в Монреале: CAQ достигает половины своей цели на 2028 год.

🔸 На мальчика напало неизвестное существо, предположительно Muskellunge, во время купания на пляже парка Жана Драпо в Монреале.

🔸 Полиция очистила от демонстрантов территорию пропалестинского лагеря на площади Виктория в центре Монреаля, арестован 18-летний молодой человек.

🔸 Монреаль будет бороться с рекламным трюком Koodo, осудив использование столетнего дома в центре города в качестве торговой вывески.

🔸 Лидеры общины Каниенкехака сообщили, что свалки в реку на их территории продолжаются уже по меньшей мере три десятилетия.

🔸 Университет Макгилла надеется, что пропалестинский лагерь будет демонтирован и на его земле.

В Квебеке

🔸 Квебек достиг принципиального соглашения о возобновлении коллективных договоров с диспетчерами скорой медицинской помощи.

🔸 Генеральный прокурор Квебека Саймон Жолин-Барретт призывает судью Верховного суда Махмуда Джамаля взять самоотвод в деле оспаривания Закона 21 о государственном секуляризме.

🔸 Либеральная партия до сих пор не выбрала кандидата в округе Ласаль–Эмар–Вердан, дополнительные выборы должны состояться не позднее сентября.

🔸 Mattel заключила партнерство с квебекской технологической компанией Crazy, создав мороженое с особым вкусом к 65-летию куклы Barbie.

🔸 Тысячи ямайцев пережили тяжелое пробуждение после урагана Берил, унесшего жизни девяти человек.

🔸 Путешественники Квебека, чей отпуск был прерван ураганом Берил, могут получить возмещение или компенсацию, сообщило OPC.

В Канаде

🔸 Иностранные потоковые сервисы Netflix и Disney+ оспаривают нормативную директиву в соответствии с Законом об онлайн-трансляции.

🔸 Директор Канадской службы безопасности и разведки (CSIS) Давид Виньо ушел в отставку после семи лет на посту.

🔸 В июне экономика Канады потеряла 1 400 рабочих мест, уровень безработицы достиг самого высокого уровня за последние два года.

🔸 Тысячи работников LCBO объявили первую в своей истории забастовку, все 669 магазинов LCBO в Онтарио будут закрыты.

🔸 14-летний подросток угнал машину родителей, разбил ее и бросил в канаве в Миссисаге.

🔸 Новое правительство Великобритании возрождает надежды на соглашение о свободной торговле с Канадой.

🔸 Канадцы раскритиковали налоговую за публикацию с миньонами в социальных сетях.

В России

🔸 В Самаре сотрудники ФСБ предотвратили теракт на оборонном предприятии.

🔸 В правительстве собираются штрафовать за езду на автомобилях без страховки с помощью дорожных камер видеонаблюдения.

🔸 Обвинение запросило по шесть лет колонии для режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.

🔸 Суд в Москве приговорил гражданина США Роберта Вудлэнда к 12 с половиной годам по обвинению в сбыте наркотиков.

🔸 В московских аэропортах из-за непогоды массово задерживаются рейсы в Северную столицу.

🔸 В Петербурге мошенники пытались дозвониться пожилым абонентам билайна 640 тысяч раз с начала года.

🔸 В Краснодаре женщина взяла в заложники и убила двух коллег.

В мире

🔸 Риши Сунак объявил об уходе с поста премьера-министра Великобритании и главы Консервативной партии.

🔸 Лидер лейбористов Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование кабмина от Карла III, сообщили во дворце.

🔸 YouTube заблокировал каналы Шамана, Гагариной и других российских артистов.

🔸 В Марселе музей цивилизаций Европы и Средиземноморья частично закрылся из-за клопов.

🔸 Представитель Еврокомиссии: визит Орбана в Россию подрывает единство ЕС. Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву 5 июля, перед этим, 2 июля, Орбан побывал в Киеве.

🔸 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился на публике после серьёзного ранения в результате покушения, высказался о своих либеральных политических оппонентах и похвалил своего венгерского коллегу.

🔸 В результате беспорядков 4 июля в США погибли по меньшей мере 26 человек, в том числе 11 в Чикаго, и еще десятки получили ранения по всей стране во время празднования Дня независимости.

🔸 Футболисты сборной Испании в дополнительное время 2:1 обыграли команду Германии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.

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