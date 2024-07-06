🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале

🔸 Член парламента Монреаля Энтони Хаусфазер назначен специальным советником правительства по связям с еврейской общиной и борьбе с антисемитизмом, надеется добиться реальных перемен.

🔸 Новая клиника IPS в Монреале: CAQ достигает половины своей цели на 2028 год.

🔸 На мальчика напало неизвестное существо, предположительно Muskellunge, во время купания на пляже парка Жана Драпо в Монреале.

🔸 Полиция очистила от демонстрантов территорию пропалестинского лагеря на площади Виктория в центре Монреаля, арестован 18-летний молодой человек.

🔸 Монреаль будет бороться с рекламным трюком Koodo, осудив использование столетнего дома в центре города в качестве торговой вывески.

🔸 Лидеры общины Каниенкехака сообщили, что свалки в реку на их территории продолжаются уже по меньшей мере три десятилетия.

🔸 Университет Макгилла надеется, что пропалестинский лагерь будет демонтирован и на его земле.

В Квебеке

🔸 Квебек достиг принципиального соглашения о возобновлении коллективных договоров с диспетчерами скорой медицинской помощи.

🔸 Генеральный прокурор Квебека Саймон Жолин-Барретт призывает судью Верховного суда Махмуда Джамаля взять самоотвод в деле оспаривания Закона 21 о государственном секуляризме.

🔸 Либеральная партия до сих пор не выбрала кандидата в округе Ласаль–Эмар–Вердан, дополнительные выборы должны состояться не позднее сентября.

🔸 Mattel заключила партнерство с квебекской технологической компанией Crazy, создав мороженое с особым вкусом к 65-летию куклы Barbie.

🔸 Тысячи ямайцев пережили тяжелое пробуждение после урагана Берил, унесшего жизни девяти человек.

🔸 Путешественники Квебека, чей отпуск был прерван ураганом Берил, могут получить возмещение или компенсацию, сообщило OPC.

В Канаде

🔸 Иностранные потоковые сервисы Netflix и Disney+ оспаривают нормативную директиву в соответствии с Законом об онлайн-трансляции.

🔸 Директор Канадской службы безопасности и разведки (CSIS) Давид Виньо ушел в отставку после семи лет на посту.

🔸 В июне экономика Канады потеряла 1 400 рабочих мест, уровень безработицы достиг самого высокого уровня за последние два года.

🔸 Тысячи работников LCBO объявили первую в своей истории забастовку, все 669 магазинов LCBO в Онтарио будут закрыты.

🔸 14-летний подросток угнал машину родителей, разбил ее и бросил в канаве в Миссисаге.

🔸 Новое правительство Великобритании возрождает надежды на соглашение о свободной торговле с Канадой.

🔸 Канадцы раскритиковали налоговую за публикацию с миньонами в социальных сетях.

В России

🔸 В Самаре сотрудники ФСБ предотвратили теракт на оборонном предприятии.

🔸 В правительстве собираются штрафовать за езду на автомобилях без страховки с помощью дорожных камер видеонаблюдения.

🔸 Обвинение запросило по шесть лет колонии для режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.

🔸 Суд в Москве приговорил гражданина США Роберта Вудлэнда к 12 с половиной годам по обвинению в сбыте наркотиков.

🔸 В московских аэропортах из-за непогоды массово задерживаются рейсы в Северную столицу.

🔸 В Петербурге мошенники пытались дозвониться пожилым абонентам билайна 640 тысяч раз с начала года.

🔸 В Краснодаре женщина взяла в заложники и убила двух коллег.

В мире

🔸 Риши Сунак объявил об уходе с поста премьера-министра Великобритании и главы Консервативной партии.

🔸 Лидер лейбористов Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование кабмина от Карла III, сообщили во дворце.

🔸 YouTube заблокировал каналы Шамана, Гагариной и других российских артистов.

🔸 В Марселе музей цивилизаций Европы и Средиземноморья частично закрылся из-за клопов.

🔸 Представитель Еврокомиссии: визит Орбана в Россию подрывает единство ЕС. Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву 5 июля, перед этим, 2 июля, Орбан побывал в Киеве.

🔸 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился на публике после серьёзного ранения в результате покушения, высказался о своих либеральных политических оппонентах и похвалил своего венгерского коллегу.

🔸 В результате беспорядков 4 июля в США погибли по меньшей мере 26 человек, в том числе 11 в Чикаго, и еще десятки получили ранения по всей стране во время празднования Дня независимости.

🔸 Футболисты сборной Испании в дополнительное время 2:1 обыграли команду Германии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.

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