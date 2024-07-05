« Мы еще раз ударим по гвоздю »

Еще раз хочу напомнить, что уже год как введен новый закон о запрещении представительства покупателя и продавца одним и тем же риелтором. Если Вы планируете купить дом, у Вас должен быть Ваш риелтор, не звоните напрямую риелтору, который представляет продавца, прося у него разрешение на посещение понравившегося дома. Есть конечно и сейчас риелторы , которые нарушают этот закон, в связи с этим Ассоциация риелторов собирается повысить штрафы на нарушение этого закона.

Санкции и штрафы, налагаемые на брокеров по недвижимости, которые попадают в ситуацию конфликта интересов, недостаточно суровы, осуждают председатель совета директоров Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), либеральная партия Квебека, Квебекская партия и Квебек солидарен.

Это касается брокеров, которые покупают дома своих клиентов со скидкой. В последнем вопиющем случае пострадала пожилая пара, продавшая свой дом напрямую их риелтору.

“Теперь, учитывая то, что я слышу и что я вижу, одно можно сказать наверняка, мы снова ударим по гвоздю, будь то представление покупателя и продавца одним риелтором одновременно или конфликт интересов, и мы решим проблему, это точно”, сказал Серж Бруссо, председатель совета директоров APCIQ

Избранный в апреле главой APCIQ, он хочет сблизить ассоциацию и ICAIQ, чтобы правила и законодательство были хорошо поняты как брокерами по недвижимости, так и потребителями. Общественность должна иметь возможность знать, что делается, а что нет, объясняет он, в то же время советуя пожилым людям всегда сопровождаться доверенным лицом во время сделки с недвижимостью с брокером.

Серж Бруссо напоминает, что риелторы, которые хотят приобрести недвижимость, должны быть представлены другим риелтором и что, если они хотят купить дом своего клиента, последний также должен быть представлен другим риелтором.

Во время телефонного интервью с Виржини Дюфур, депутатом-либералом от тысячи островов, представителем официальной оппозиции по жилищным вопросам, и ее коллегой Линдой Карон, депутатом-либералом от Ла Пиньера, представителем официальной оппозиции по делам пожилых людей, оба депутата также призвали к более строгим суровым санкциям по отношению к риелторам, нарушающим законы Ассоциации Риелторов Квебека.

Депутат говорит, что ее также беспокоит то, что общественность не знает законы и размеры санкций, которые может получить риелтор за нарушение законов этики.

« И я даже задаю себе вопрос, следует ли разрешить брокерам покупать недвижимость своего клиента ? » ,- заключает пресс-секретарь официальной жилищной оппозиции.

« Мы должны пойти дальше и категорически запретить брокеру по недвижимости покупать дом своего клиента”,-говорит Андрес Фонтесилья, депутат от Лорье-Дорион от “Квебек солидар”, представитель второй оппозиционной группы по вопросам жилья и жилищного строительства.

« Такого рода практика больше не должна существовать в Квебеке. Это разрушает доверительные отношения между клиентами и всеми брокерами по недвижимости в Квебеке. Это что-то довольно серьезное, и мы должны вмешаться более жестко с точки зрения наказания. Штрафов явно недостаточно” »