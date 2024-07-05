Иммиграция с Александрой Мельниковой. Изменения в иммиграционных программах разных провинций.

Получение постоянного места жительства в Канаде может быть сложной задачей, но зная последние изменения в программах провинциальных номинаций (PNP), можно существенно повысить свои шансы на успех.

В 2024 году многие провинции внесли значительные изменения в свои PNP.

Например,

• Нью-Брансвик и Юкон временно прекратили прием заявок из-за большого количества желающих.

• Новая Шотландия сосредоточилась на приеме специалистов в других областях, помимо питания и гостеприимства.

• С января 2025 года Британская Колумбия будет требовать от международных выпускников наличия предложения работы сроком не менее года.

• В Онтарио увеличено количество мест для номинаций на 5000, и проводятся частые розыгрыши, что увеличивает шансы на успех для квалифицированных специалистов.

• Саскачеван стал более избирательным, сосредоточившись на заявителях с навыками, соответствующими текущим потребностям рынка труда.

• Манитоба и Ньюфаундленд и Лабрадор продолжают стабильно предлагать четкие пути для квалифицированных кандидатов.

Помните:

• Программы PNP изменяются в зависимости от потребностей провинций и иммиграционной политики. Следите за обновлениями, чтобы эффективно планировать свое путешествие к постоянному месту жительства.

• Каждая провинция управляет своей программой PNP по-разному. Изучите конкретные программы и требования для интересующей вас провинции.

• Знание последних обновлений PNP может значительно повысить ваши шансы на успех.

Следите за нами, чтобы быть в курсе последних новостей о разрешениях на работу, визах и путях к постоянному месту жительства в Канаде. Постоянное обновление информации поможет вам достичь своей цели и получить постоянное место жительства в этой прекрасной стране.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,“Canada from coast to coast”

Если вам нужна консультация – забронируйте на нашем сайте

www.skiimmigration.com

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T:438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com