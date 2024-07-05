Все меньше жителей Квебека меняют адреса 1 июля, говорят грузчики

В Квебеке 1 июля традиционно является официальным днем переезда. Однако этот обычай исчезает, особенно в Монреале.

По данным компаний, занимающихся переездами, все больше людей предпочитают сменить свой адрес в другую дату. Совладелец Clan Panneton Пьер-Оливье Сир никогда не сталкивался с подобной ситуацией. По его словам, “ремонтные работы” являются основной причиной этого нового явления.

“Поскольку многие переезды оплачиваются арендодателями, которые не хотят платить по тарифу с 1 июля, они договариваются со своими арендаторами о переезде за неделю или две до или после”. В 2023 году компания, работающая в Квебеке и Монреале, прогнозировала значительное снижение количества переездов на 30% по сравнению с предыдущим годом. В нынешнем году ситуация еще более плачевная.

“Когда наступает пиковый период, нам приходится арендовать дополнительные грузовики и платить агентствам по трудоустройству, таким образом, мы косвенно перекладываем расходы на заказчиков”, – сказал Сир. “Вот почему с 1 июля цены на переезд стали выше”. Однако он добавляет, что “в других частях Квебека ситуация совершенно иная, потому что везде, кроме Монреаля, ощущается нехватка рабочей силы”.

Совладелец Clan Panneton надеется, что эта тенденция сохранится и распространится по всей провинции. “Я должен признать, что мне хотелось бы, чтобы нам удалось сохранить эту тенденцию и расширить ее еще больше”, – сказал он. “Если нам удастся продолжать принимать меры все дальше и дальше, 1 июля не будет такого хаоса. Вероятно, в этом году все будет намного проще. И я надеюсь, что ситуацияит стабилизироваться в течение следующих нескольких лет”.

Он считает, что в 2024 году систематический переезд с 1 июля “уйдет в прошлое”. “Если жилищный кризис изменил привычки людей к переездам, это, по крайней мере, хорошо. Адаптация – это положительный момент для клиентов”. Валери Сент-Амур, возглавляющая Déménagement Puissance, согласна с Киром.

“Я работаюре переездов, поэтому знаю, как это фнкционирута она. “1 июля действительно не такое, как раньше. Обычно дни до 1 июля уже “забронированы” с марта, но в этом году у меня еще есть свободные места. И на 2 июля, когда у нас обычно много работы, все спокойно.”

“Ажиотаж продолжается весь месяц, но он более разрозненный, чем раньше. Хорошая новость в том, что у нас есть работа круглый год “. В целом, она отметила, что “движение действительно стало меньше, чем раньше” и что “люди больше не переезжают из-за жилищного кризиса”.

“Сегодня люди не хотят переезжать. В условиях жилищного кризиса они дважды подумают, прежде чем переезжать”, – сказала Сир. Статистический институт Квебека (ISQ) подтверждает этот факт: количество переездов никогда не было таким низким.

В 2023 году около 658 000 человек сменили место жительства, что составляет 7,8% населения провинции. Для сравнения, всего четыре года назад этот показатель составлял 10,3%.

“Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) рассчитывает коэффициент текучести арендаторов в своем исследовании по аренде жилья.Этот показатель снижается в течение нескольких лет и сейчас находится на очень низком уровне, что указывает на то, что в данный момент мало арендаторов переезжают. Нехватка жилья на рынке и высокая арендная плата помогают объяснить это явление”, – говорит представитель CMHC Дэвид Харрис.

Доля вакантных площадей в Квебеке, составляющая 1,3%, является самой низкой за последние 20 лет. Что касается средней арендной платы, то за два года она выросла на 17%.

В прошлом году рост арендной платы опередил как инфляцию, так и рост заработной платы, сообщает CMHC.

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