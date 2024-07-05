Уйдет ли Джастин Трюдо в отставку или останется? Опрос показывает, что думают канадцы

Большинство канадцев считают, что премьер-министр Джастин Трюдо останется руководить своей партией на следующих выборах, несмотря на то, что его рейтинг одобрения по-прежнему крайне низок, свидетельствуют данные нового опроса.

Вопросы о будущем Трюдо не утихают уже более года, поскольку его либеральная партия значительно отстает от консерваторов. Эти вопросы обострились на прошлой неделе после того, как либералы уступили консерваторам преимущество на дополнительных выборах в Торонто 24 июня.

Опрос компании Leger, проведенный онлайн среди 1521 человека в период с 28 по 30 июня, показал, что две трети опрошенных считают, что Трюдо останется лидером партии до следующих выборов. Согласно канадскому закону о выборах с фиксированной датой, это должно произойти осенью 2025 года.

Каждый третий опрошенный заявил, что, по его мнению, Трюдо уйдет в отставку до конца этого года, и многие из них считают, что это произойдет ко Дню труда.

Трюдо, со своей стороны, заявил в среду, что ему звонили члены его партии, но он заявил, что возглавит либералов на следующих выборах.

Опрос свидетельствует о широко распространенном недовольстве Трюдо: только каждый четвертый опрошенный одобряет работу Трюдо на посту премьер-министра, по сравнению с почти двумя из трех, которые заявили, что не одобряют его работу.

Эти цифры почти идентичны тем, которые были получены в ходе опроса Leger, проведенного в ноябре 2023 года.

Рейтинги также выросли после напряженного заседания парламента, на котором либералы парировали постоянные обвинения консерваторов в том, что правительство утратило связь с канадцами и за девять лет пребывания у власти сделало все только хуже.

Рейтинг неодобрения Трюдо самый высокий в Прериях, в то время как в Квебеке отмечается самый высокий уровень поддержки премьер-министра.

Среди тех, кто причисляет себя к консервативным избирателям, почти нет симпатий к премьер-министру, и только восемь процентов одобряют его деятельность.

Трое из четырех избирателей-либералов заявили, что одобряют Трюдо, по сравнению с 32 процентами новых избирателей-демократов, которые заявили то же самое.

Опрос показывает, что подавляющее большинство — 82% — избирателей как консервативной партии, так и НДП хотят, чтобы лидер консерваторов Пьер Пуальевр и лидер НДП Джагмит Сингх участвовали в голосовании на следующих выборах. Но только 63% избирателей-либералов хотят, чтобы Трюдо остался на посту.

Пуальевр и консерваторы уже более года имеют преимущество над Трюдо и либералами. Другой опрос, опубликованный в конце июня, показал, что это преимущество несколько сократилось, но консерваторы по-прежнему опережали либералов на 14 пунктов.

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