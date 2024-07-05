Из-за пожара 6 семей в Лонгее остались без крова

Шесть семей были вынуждены покинуть свои дома в среду вечером после того, как в их многоквартирном доме в Лонгее, на южном побережье Монреаля, произошел пожар.

В 19:15 в службу спасения поступил звонок о пожаре на бульваре Жак-Марсиль в районе Сент-Юбер.

Четыре из 18 квартир были полностью сожжены, поскольку пламя перекинулось на крышу.

Еще два дома серьезно пострадали от воды. Половина жилых домов была защищена от огня брандмауэром.

Сообщений о пострадавших не поступало. Пожарная служба Лонгейля заявляет, что у нее есть основания полагать, что пожар начался из-за неполадок с электричеством.

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