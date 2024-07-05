Употребление алкоголя в парках Лонгея теперь разрешено законом

Со среды в парках Лонгея можно употреблять алкогольные напитки, если они сопровождаются едой.

Власти города Лонгей внесли изменения в правила во время вчерашнего заседания городского совета.

Мэр Лонгея Катрин Фурнье говорит, что поправка была внесена после успеха пилотного проекта, который был запущен в прошлом году.

“Мы знаем, что люди любят собираться в парках для таких мероприятий, как пикники и посиделки с друзьями и семьей. Вот почему, как и во многих других городах Квебека, мы официально разрешаем эту практику, которая, как мы знаем, уже существует на нашей территории”, – сказал Фурнье в пресс-релизе.

Согласно регламенту, единственным исключением из поправок является лесистая зона Дю Трамбле. Употребление алкоголя запрещено на детских игровых площадках, на брызговиках или в местах, предназначенных для занятий спортом.

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