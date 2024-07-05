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Общество Криминал Мужчина получил ножевое ранение в Виллидж; полиция проводит расследование
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Мужчина получил ножевое ранение в Виллидж; полиция проводит расследование

Степан Артемьевский Июл 5, 2024 Криминал, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Мужчина получил ножевое ранение в Виллидж; полиция проводит расследование отключены 42 Просмотров

Мужчина в возрасте около 30 лет получил ножевое ранение после ссоры с другим человеком в районе Виллидж в Монреале.

 

По словам представителя полиции Монреаля Вероники Дюбюк, пострадавший получил травмы нижней части тела, но его жизни ничего не угрожает.

Звонок в службу 911 поступил в 13:42, в нем сообщалось о конфликте, происходящем на углу улиц Александра-де-Саве и Сент-Катрин.

Прибывшая на место происшествие полиция, обнаружила мужчину с ножевым ранением. Он тут же был отправлен в больницу.

Дюбук говорит, что полиция арестовала некоторых причастных к конфликту на месте происшествия и что расследование продолжается.

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