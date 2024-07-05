Полиция Лаваля разыскивает свидетелей аварии, в результате которой погибли 3 человека

Полиция Лаваля просит откликнуться тех, кто был свидетелем смертельной аварии с участием нескольких автомобилей на прошлой неделе.

Три человека погибли в результате столкновения на трассе 335 недалеко от бульвара Сен-Санс в городском районе Отей около 14:00 в пятницу.

По данным полиции, большой грузовик, двигавшийся на юг по шоссе 335, лоб в лоб столкнулся с другим транспортным средством, которое двигалось в противоположном направлении.

Затем третье транспортное средство столкнулось лоб в лоб с грузовиком, а уж потом четвертое транспортное средство ударило его сзади.

Грузовик и одно из транспортных средств, участвовавших в столкновении, загорелись, и все три пассажира, находившиеся в этих транспортных средствах, погибли.

Трое других пострадавших были отправлены в больницу.

Расследование все еще продолжается, и следователи надеются поговорить со всеми, кто находился поблизости от места происшествия.

“У следователей есть основания полагать, что некоторые автомобилисты, возможно, были свидетелями движения пострадавших транспортных средств,

участвовавших в столкновении, и хотели бы связаться с ними”, – говорится в пресс-релизе полиции.

Всех, у кого есть информация о столкновении, просят позвонить на линию конфиденциальной информации по телефону 450-662-INFO (4636) или набрать 911 и сообщить номер файла LVL-240628-055.

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