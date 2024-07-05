Полиция Лаваля разыскивает свидетелей аварии, в результате которой погибли 3 человека

Три человека погибли в результате столкновения на трассе 335 недалеко от бульвара Сен-Санс в городском районе Отей около 14:00 в пятницу.
По данным полиции, большой грузовик, двигавшийся на юг по шоссе 335, лоб в лоб столкнулся с другим транспортным средством, которое двигалось в противоположном направлении.
Затем третье транспортное средство столкнулось лоб в лоб с грузовиком, а уж потом четвертое транспортное средство ударило его сзади.
Грузовик и одно из транспортных средств, участвовавших в столкновении, загорелись, и все три пассажира, находившиеся в этих транспортных средствах, погибли.
Трое других пострадавших были отправлены в больницу.
Расследование все еще продолжается, и следователи надеются поговорить со всеми, кто находился поблизости от места происшествия.
“У следователей есть основания полагать, что некоторые автомобилисты, возможно, были свидетелями движения пострадавших транспортных средств,
участвовавших в столкновении, и хотели бы связаться с ними”, – говорится в пресс-релизе полиции.
Всех, у кого есть информация о столкновении, просят позвонить на линию конфиденциальной информации по телефону 450-662-INFO (4636) или набрать 911 и сообщить номер файла LVL-240628-055.
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