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Город привлекает дополнительных работников для уборки выброшенных вещей на тротуарах после дня переезда

Виктория Христова Июл 5, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Город привлекает дополнительных работников для уборки выброшенных вещей на тротуарах после дня переезда отключены 41 Просмотров

После дня переезда в городе задействовано 100 дополнительных работников, которые будут убирать все ненужные вещи, оставленные на тротуарах Монреаля. Однако горожан просят не оставлять свой мусор на улицах.

 

На улице Лорье-Ист, недалеко от Сен-Мишеля, в Роузмонт-Петит-Патри, бригада рабочих затолкала диван в мусоровоз. Это один из многих предметов мебели, оставленных на тротуаре, которые теперь разбирают на части и выбрасывают на свалку.

“Операция по уборке в разных районах проходит очень успешно. Мы контролируем ситуацию, но нам по-прежнему необходимо сотрудничество каждого жителя. Поэтому, пожалуйста, используйте подходящий день, чтобы вынести свои вещи на улицу, и они должны быть отсортированы”, – сказал представитель городской администрации Филипп Сабурин, добавив, что горожане должны сортировать и перерабатывать как можно больше отходов.

Он говорит, что только на этой неделе на свалки отправляется 50 000 тонн хозяйственных товаров, собранных в День переезда. Сабурин также говорит, что крупные предметы следует отвозить в экоцентр для ответственной утилизации.

Центры пожертвований Renaissance не забирают мебель, но генеральный директор Эрик Сент-Арно сказал, что они забирают почти все остальное.

“Электроника, все компьютеры, принтеры. Мы забираем это. Даже если что-то сломано или не работает, мы забираем это. Батарейки – мы не используем повторно, но у нас есть третья сторона, которая занимается переработкой батареек, так что приносите их”, – сказал он.

Осматривая некоторые районы на этой неделе, можно заметить, что многие оставляют свой старый хлам на тротуарах. Сабурин говорит, что жители должны узнавать онлайн, когда в районах будут проводиться специальные мероприятия.

“Если вы хотите правильно распоряжаться своими отходами, зайдите на веб-сайт. Montreal.ca. Мы дадим вам советы”.

Ведь чисто – не там, где убирают. Чисто там, где не мусорят. Помните это! И если вы хотите жить в чистом районе – начните с себя!

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