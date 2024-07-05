Приют для бездомных “Рикошет” на Западном острове переезжает в новое помещение

Приют для бездомных “Рикошет” на Западном острове, который два месяца назад был вынужден покинуть свое прежнее здание, откроется на следующей неделе в новом месте.

Приют займет виллу Сен-Мартен, бывшее место расположения Монреальского духовного центра игнатианцев — обширное зеленое пространство на Западном бульваре Гуин, недалеко от шоссе 13 в Пьерфоне.

YMCA принимала украинских беженцев в течение последних двух лет, но служба переехала, и здание было передано в аренду.

“Это такое облегчение для команды, для бенефициаров. Я получаю сообщения от бенефициаров, которые пишут мне, что они очень рады вернуться со своей семьей, и это Ricochet”, – сказала Таня Чаррон, генеральный директор Центра Ricochet.

На участке есть кухня, кафетерий, комнаты отдыха и по две кровати в каждой спальне. С 8 июля здесь будут проживать сорок восемь человек.

Это хорошая новость для Ricochet, но официальная оппозиция в мэрии заявила, что никогда не должно было быть двухмесячного перерыва в предоставлении услуг бездомным.

“Администрация Плант в очередной раз демонстрирует свою неспособность планировать заранее, чтобы у уязвимых слоев населения было жилье, стабильное место, где можно было бы получить крышу над головой”, – сказал Бенуа Ланжевен, член городского совета Монреаля.

Жилье на вилле Сен-Мартен также является временным, поскольку участок выставлен на продажу, а “Рикошет” арендует его на время продажи сроком на один год, так что в один прекрасный день его, возможно, придется переехать снова.

“На более длительный срок? Я все еще рассматриваю возможные сценарии. Мы слышали, что это временное решение. Итак, моя следующая цель – найти постоянное место для Ricochet”, – сказалfЧаррон.

Тем временем команда Ricochet набирает персонал и принимает пожертвования, готовясь принять людей, которым нужно место, которое они могли бы назвать своим домом.

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