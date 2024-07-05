Официальные лица Порт-Картье сообщают, что ситуация с лесными пожарами не изменилась после эвакуации

Лесные пожары, вызвавшие частичную эвакуацию жителей города Порт-Картье на севере Квебека, продолжаются, сообщили в субботу официальные лица, продлив действие местного чрезвычайного положения, введенного после того, как жителей попросили покинуть город.

Примерно 1000 жителей из трех регионов были вынуждены покинуть свои дома в пятницу, когда пожар начал приближаться к местной инфраструктуре, пояснил мэр Ален Тибо на пресс-конференции в субботу.

Из-за усиливающегося пожара ему пришлось отдать приказ об эвакуации жителей районов Парк Брюнель и Парк Доминик, а также тех, кто живет к северу от шоссе 138.

“Это могло показаться быстрым, но это было эффективно”, – сказал он. “Мы сожалеем, если вы почувствовали спешку, но вы понимаете, что нужно было все продумать”.

Генеральный директор Port Cartier Николя Майран сказал: “По состоянию на субботу ситуация не сильно изменилась.

Начальник пожарной службы Порт-Картье Дэвид Ламарр описал пожар как “чрезвычайно сильный, чрезвычайно угрожающий”, отметив, что по состоянию на субботу он распространился на расстояние 13 километров от города.

Министр занятости Катери Шампань-Журден, в которую входит Порт-Картье, заявила, что Квебек предложит компенсацию до 1500 долларов каждому эвакуированному с основного места жительства.

Изабель Гариепи, специалист по связям с общественностью провинциального агентства по борьбе с лесными пожарами SOPFEU, сказала, что в настоящее время пожарные с водяными бомбами пытаются потушить пламя, и в ближайшие несколько дней у пожарных будет много работы.

“В ближайшие дни нам предстоит многое сделать”, – сказала она в телефонном интервью.

Из четырех пожаров в регионе Сен-Ривьер, окружающем Порт-Картье, три вышли из–под контроля, в том числе один к западу от города Сен-Иль, и все они были вызваны ударами молний.

По состоянию на вторую половину дня субботы, один из ближайших к Порт-Картье пожаров считается локализованным, сообщается на веб-сайте SOPFEU.

“Погода в это время очень сухая, и пожароопасность в восточной части Квебека чрезвычайно высока”, – сказала Гариепи, добавив, что, хотя пожар пока не разгорелся с вечера пятницы, более теплая погода во второй половине дня может привести к распространению пламени.

В сообщении на странице муниципалитета в Facebook содержится просьба к жителям, которые не уехали, держать двери и окна закрытыми и ограничить время пребывания на улице, чтобы избежать воздействия дыма. Тем, кто испытывает одышку, сильный кашель или учащенное сердцебиение, следует обратиться за медицинской помощью.

Полиция провинции Квебек обращается к населению с просьбой не заходить в лес и воздержаться от разведения открытых костров.

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